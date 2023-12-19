Свечной огрызок и коробка из-под яиц: как легко и просто сделать розочки для розжига печей и каминов

В каждом доме всегда можно найти, как минимум одну коробку из-под яиц и пару-тройку свечных огарков, валяющихся в ящиках, которым невозможно найти достойное применение. Их мы и будем использовать для изготовления роз для розжига или „каминных роз“, как их еще называют. Делаются они быстро, легко и к их изготовлению всегда можно привлечь самых младших членов семьи – они тоже почувствуют себя нужными и причастными к серьезному и важному делу.