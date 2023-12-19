Свечной огрызок и коробка из-под яиц: как легко и просто сделать розочки для розжига печей и каминов(2)
Наступили темные, холодные осенние вечера, и чтобы согреться в помещении, приходится все чаще разводить огонь в печи или камине. Иногда огонь удается разжечь с помощью одной спички, а иногда на то, чтобы зажечь дрова, уходит некоторое время. С самодельными „каминными розами“ зажигать огонь, безусловно, намного проще и удобнее, пишет Maakodu.
В каждом доме всегда можно найти, как минимум одну коробку из-под яиц и пару-тройку свечных огарков, валяющихся в ящиках, которым невозможно найти достойное применение. Их мы и будем использовать для изготовления роз для розжига или „каминных роз“, как их еще называют. Делаются они быстро, легко и к их изготовлению всегда можно привлечь самых младших членов семьи – они тоже почувствуют себя нужными и причастными к серьезному и важному делу.