Советы дизайнера: украшаем двор рождественскими гирляндами
В самое темное время года рождественское настроение создадут яркие уличные фонари. Дизайнер интерьера K-rauta Вероника Дейкова объясняет, как сделать так, чтобы композиции органично смотрелись в вашем саду, были эффектными и при этом не проедали дыру в кошельке.
Создавайте эффектные композиции
Выбирая уличные новогодние гирлянды, не следует распыляться. Зимняя темнота поглощает отдельные маленькие пятна света, а яркого и привлекательного целого не возникает. Лучше богато украсить одну елку, создать эффектную группу фигур, украсить садовую калитку, дорожку или часть фасада дома. Когда речь идет о наружном освещении, правило такое: чем больше, тем лучше. Поэтому стоит создавать более крупные световые пятна, даже если большая часть сада или дома останется неукрашенной.
Гирлянда должна быть пригодна для использования на улице
Приобретая уличные гирлянды, важно убедиться в том, что они точно предназначены для использования на открытом воздухе. В большинстве случаев гирлянды для внутреннего пользования более доступны по цене и их ассортимент шире, что может создать соблазн использовать их на открытом воздухе. В эстонском климате экспериментировать с этим не стоит – решения наружного освещения должны быть влаго- и морозостойкими. Необходимо учитывать, что помимо самого источника света все дополнительные аксессуары, такие как датчики и удлинители, также должны быть пригодны для использования на открытом воздухе.
Выполните установку качественно
Срок службы гирлянды зависит в первую очередь от качества монтажа. Поскольку монтаж и демонтаж гирлянд дело непростое, систему праздничного освещения сада и фасада дома разумно оставить и на лето. При монтаже также необходимо учитывать штормовые ветры и следить за тем, чтобы при сильном ветре кабели не могли прийти в контакт с чем-то острым, в результате повредиться и перестать работать из-за короткого замыкания. В отличие от ламп накаливания, срок службы LED-гирлянд составляет десятки тысяч часов, а это означает, что обычно кабели и прочие аксессуары выходят из строя раньше самих лампочек.
Избавьтесь от старых ламп накаливания
У многих еще есть находящиеся в рабочем состоянии гирлянды с лампочками накаливания, но при сегодняшних ценах на электроэнергию использовать их неразумно. Если прошлой зимой некоторые семьи все еще имели долгосрочный, фиксированный и доступный пакет электроэнергии, то сегодня ситуация изменилась, и, поскольку цена электричества зимой довольно высока, стоит отказаться от ламп накаливания и купить LED-гирлянду, которая потребляет меньше энергии, а также более надежна и долговечна.
Используйте датчик освещенности
Днем эффект от рождественских гирлянд невелик, а электричество обычно дороже, чем ночью. Поэтому имеет смысл использовать либо датчик освещенности, который включает гирлянду в сумерках и выключает его утром, либо выключатель с таймером. В целях экономии можно использовать и более умные решения, которые включают гирлянду только когда цена на электроэнергию находится в допустимых пределах.
Каждому украшению – свое место
Уличные световые решения очень разнообразны: гирлянды-цепи, светящиеся шторы и сетки, световые шланги, световые украшения круглой формы или в виде сосулек, световые скульптуры и различные фонари. Выбирая, в первую очередь следует руководствоваться местом использования. Например, можно повесить светящиеся рождественские шары на яблоню, зажженные сосульки под карниз, гирлянду-цепь на садовую калитку. Легкие светящиеся сетки лучше всего подходят для кустов. С помощью простой легкой цепочки или светового шланга можно подчеркнуть контуры окон, крыши или других частей фасада. На террасе или крыльце можно создать ансамбли из фонарей.
Пусть украшения будут модными и подобраны со вкусом
Каждый год приносит свои модные тенденции, но обязательно стоит позаботиться о том, чтобы украшения вписывались в окружающую среду, подходили к саду или дому. Модные световые решения, как правило, выполнены в одном оттенке, например, теплом белом или желтом, холодном белом или синем. Если вы хотите комбинировать разные цвета, можете сочетать теплые и холодные тона и в целом быть скромнее – мигающие разноцветные лампочки вышли из моды, хотя это, конечно, дело вкуса. Определенно в моде световые фигурки и созданные из них композиции – дикие животные, сани и снеговики. Всегда можно использовать стеклянные фонарики с настоящими или светодиодными свечами или целую цепочку светильников поменьше.