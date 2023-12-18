Советы дизайнера: украшаем двор рождественскими гирляндами

Создавайте эффектные композиции

Выбирая уличные новогодние гирлянды, не следует распыляться. Зимняя темнота поглощает отдельные маленькие пятна света, а яркого и привлекательного целого не возникает. Лучше богато украсить одну елку, создать эффектную группу фигур, украсить садовую калитку, дорожку или часть фасада дома. Когда речь идет о наружном освещении, правило такое: чем больше, тем лучше. Поэтому стоит создавать более крупные световые пятна, даже если большая часть сада или дома останется неукрашенной.

Гирлянда должна быть пригодна для использования на улице

Приобретая уличные гирлянды, важно убедиться в том, что они точно предназначены для использования на открытом воздухе. В большинстве случаев гирлянды для внутреннего пользования более доступны по цене и их ассортимент шире, что может создать соблазн использовать их на открытом воздухе. В эстонском климате экспериментировать с этим не стоит – решения наружного освещения должны быть влаго- и морозостойкими. Необходимо учитывать, что помимо самого источника света все дополнительные аксессуары, такие как датчики и удлинители, также должны быть пригодны для использования на открытом воздухе.

Выполните установку качественно

Срок службы гирлянды зависит в первую очередь от качества монтажа. Поскольку монтаж и демонтаж гирлянд дело непростое, систему праздничного освещения сада и фасада дома разумно оставить и на лето. При монтаже также необходимо учитывать штормовые ветры и следить за тем, чтобы при сильном ветре кабели не могли прийти в контакт с чем-то острым, в результате повредиться и перестать работать из-за короткого замыкания. В отличие от ламп накаливания, срок службы LED-гирлянд составляет десятки тысяч часов, а это означает, что обычно кабели и прочие аксессуары выходят из строя раньше самих лампочек.

Избавьтесь от старых ламп накаливания