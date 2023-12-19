Вы могли не знать о них: пять способов, как быстрее зарядить телефон

Используйте функцию авиарежима. В этом случае телефон будет отключен от связи, Bluetooth, Wi-Fi и т.д. Это позволит гаджету зарядиться быстрее.

Отключайте телефон. Благодаря тому, что фоновые приложения не будут нагружать гаджет, он сможет зарядиться в разы быстрее.

Не используйте телефон. Пока устройство стоит на зарядке, лучше не пользоваться им для прослушивания музыки, просмотра видео, для игр и т.д.

Оригинальные зарядное устройство и кабель. Используйте аксессуар производителя. Это также имеет влияние на то, сколько времени потребуется для зарядки батареи.