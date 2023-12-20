Лучше соли и песка: быстрый способ растопить лед и снег возле дома

В темные и холодные зимние месяцы последнее, что хочется делать, — это счищать лед и снег с дорожек возле дома. Чаще всего для избавления от наледи используют соль, песок или даже их смесь. Но есть средство, которое справится с задачей намного быстрее. Для его приготовления не придется тратить много денег или искать труднодоступные ингредиенты, пишет Telegraf со ссылкой на NBC.