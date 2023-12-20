Лучше соли и песка: быстрый способ растопить лед и снег возле дома(5)
В темные и холодные зимние месяцы последнее, что хочется делать, — это счищать лед и снег с дорожек возле дома. Чаще всего для избавления от наледи используют соль, песок или даже их смесь. Но есть средство, которое справится с задачей намного быстрее. Для его приготовления не придется тратить много денег или искать труднодоступные ингредиенты, пишет Telegraf со ссылкой на NBC.
Как сделать реагент для таяния снега и льда
Вам понадобится:
2 литра воды
30 миллилитров жидкости для мытья посуды
¼ стакана медицинского спирта.
Смешайте все ингредиенты в ведре и вылейте на обледеневшую дорожку. Снег и лед начнут пузыриться и таять. Через некоторое время останется только соскрести остатки осадков лопатой.
Сочетание средства для мытья посуды, медицинского спирта и воды помогает предотвратить дальнейшее обледенение и ускоряет процесс таяния.
Эту же смесь можно перелить в бутылку с распылителем и использовать для того, чтобы очищать замерзшее лобовое стекло авто. С помощью этой жидкости вам не придется долго отогревать стекло, чтобы оно стало прозрачным.