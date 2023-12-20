ВИДЕО | Королевы социальных сетей: в этом году в моде елки, украшенные только огоньками

Хотя ничто не может заменить запах живой рождественской елки, в этом году в США и по всему миру в моду вошли искусственные елки со светодиодной подсветкой. Благодаря этому, почти каждая ветка дерева сияет, а другие украшения даже не нужны.

Как бы ни был заманчив внешний вид рождественской елки, многие все же прислушиваются к голосу разума. Если у вас дома уже есть искусственная елка, почему бы не украсить ее самостоятельно? Главное — это найти длинную светодиодную гирлянду, которую можно будет аккуратно и с большим терпением закрутить в ветви дерева. Желательно, чтобы она была в теплых тонах.

Одна пользовательница Instagram написала под видео со своей яркой елкой: „Хотя мне нравится, как выглядит елка из Home Depot, я не могла заставить себя купить новую елку. Поэтому я поставила перед собой задачу добиться такого же внешнего вида за меньшие деньги“. Свою праздничную елку она украсила светодиодными лампочками Cluster 4000.

А вот как удалось самостоятельно украсить елку другим людям: