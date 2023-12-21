ВИДЕО | В сети показали необычный способ распутать гирлянду с карандашом

На ютуб-канале The минимализм появилось забавное видео с лайфхаком, где показывают, как распутать новогоднюю гирлянду при помощи обычного карандаша. Этот способ поможет сэкономить время и сохранить нервы.

Как распутать гирлянду

Лучше всего выбрать не захламленное пространство — стол или пол — и положить туда спутанную в прошлом году гирлянду. Внимательно осмотрите ее, чтобы выявить наиболее запутанные места. Лучше всего начинать распутывать со стороны розетки. Легонько встряхните гирлянду и дайте ей упасть с небольшой высоты, иногда это помогает найти самые запутанные отреки.

Если у вас длинная гирлянда, распутывать ее придется вручную и для этого можно использовать обычный длинный карандаш. Аккуратно разделяйте спутанные участки острым краем карандаша и помогайте себе руками. Карандаш поможет поддевать и отодвигать самые запутанные места гирлянды.

К слову, чтобы в будущем предупредить запутывание, используйте для мотка гирлянды цилиндрический предмет, например, втулку от бумажных полотенец или что-то похожее