Советы дизайнера: как правильно украшать елку

Вот так – правильно!

Выбирайте дерево подходящего размера

Елка должна гармонировать с размером и формой помещения, а также с обстановкой в нем. Дерево не должно быть слишком большим или слишком маленьким. Есть, однако, нюанс – если у вас мало елочных украшений и вы не планируете их докупать, то елку лучше выбрать небольшую, поскольку на большом дереве они не смогут раскрыться во всей красе, и результат получится бледным.

Больше – лучше

Эффектной елки не получится, если на ней есть пустые места. При желании можно увешать елку только огоньками или только украшениями (они даже могут быть исключительно самодельными или принесенными из леса), но, чтобы елка сияла, на ней не должно быть ни единого неукрашенного места. Обычно увидеть, что чего-то не хватает, можно, когда ель уже украшена, но дерево, срубленное в лесу, например, никогда не выглядит полностью симметричным, поэтому вполне вероятно, что заполнить пустое место будет сложно. В таком случае можно закрепить там гирлянду с ягодами или привязать украшение покрупнее.

Наряжайте ель в правильном порядке

Первым делом елку следует украсить световой гирляндой. Поверьте – она выведет результат на новый уровень. Гирлянду лучше выбирать с одноцветными огоньками, а также не следует смешивать гирлянды в разных стилях. Когда гирлянда установлена, настает черед висячих украшений и украшений, которые на ветки нужно привязывать. И уже в самом конце можно добавить искусственный снег, мишуру или блестки.

Крупным украшениям место внизу, мелким – сверху

Для создания цельной композиции все крупные и тяжелые украшения вешают на нижние ветки, а украшения среднего и маленького размера – соответственно на центральные и верхние. Если поступить наоборот, то снизу ель будет выглядеть пусто, а сверху окажется перегруженной.

Выбирайте один стиль и придерживайтесь его