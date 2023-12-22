Так делать категорически нельзя: названа главная „зимняя“ ошибка при зарядке телефона

По данным портала hochu.ua, зимой многие совершают ошибку при зарядке гаджета. В последствие неправильные действия приводят к тому, что устройство может выйти из строя.

Одной из самых главных „зимних“ ошибок специалисты называют следующее: когда человек приходит с улицы домой в морозный день, он первым делом ставит на зарядку свой смартфон. Так делать категорически нельзя, а причина тому — резкий перепад температур.

Дело в том, что на улице телефон находится в непривычных для него условиях, а затем резко попадает в тепло. Такой температурный перепад нанесет серьезный удар не только по батарее смартфона, но и по самому устройству.

Как же правильно заряжать гаджет зимой?

Во избежание таких проблем, не нужно торопиться ставить телефон на зарядку сразу после возвращения с улицы. Дайте ему „прогреться“ хотя бы несколько минут и пройти „акклиматизацию“.