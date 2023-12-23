Обзор увлажнителей воздуха: на что влияет сухость в помещении и чем поможет увлажнитель?

Дома необходимо поддерживать относительную влажность воздуха на уровне не ниже 30–40%, а в помещении, где находится больной человек, особенно ребенок, влажность воздуха должна быть выше – 50–70%. Но даже в нашем влажном климате этот показатель в офисах и квартирах зимой зачастую – лишь около 20 процентов.

„Законодательство Эстонии не содержит конкретных норм относительно показателей температуры, влажности или скорости циркуляции воздуха“, – говорится на портале Tööelu. Однако существуют рекомендуемые параметры: люди чувствуют себя комфортно, если относительная влажность воздуха в рабочем помещении составляет 40–70%.

В рамках программы Wellbuilt for Wellbeing американские ученые выяснили, что сотрудники, работающие в кабинетах с процентным соотношением влаги в воздухе ниже 30%, хуже справляются со стрессом.

Кроме этого, пониженная влажность может вызывать шелушение и зуд кожи, ощущение песка в глазах, повышение вязкости слюны, першение в горле и даже общее снижение работоспособности. Снижается иммунитет, прогрессируют бронхит, астма, аллергия…

Она объясняет: 99 процентов ОРЗ вызывают вирусы. Для их нейтрализации у людей в дыхательных путях постоянно вырабатывается слизь, она препятствует проникновению инфекции в организм. Но в помещении с сухим воздухом слизь пересыхает и уже не может служить барьером от заразы, дорога в глубь дыхательных путей для вирусов открыта.

Тело человека ежедневно нуждается в определенном количестве воды, обычно это – от 2 до 4 литров. Нарушение баланса жидкости в организме может привести к серьезным побочным эффектам. Недостаточное количество влаги в воздухе – точно так же, как недостаточное потребление воды – может иметь негативные последствия. Вы наверняка замечали, что если „повезет“ подхватить ОРВИ летом, то симптомы проходят намного быстрее, чем зимой. Это потому, что сухой зимний воздух нагружает органы дыхания“, – рассказывет семейная медсестра Наталья Мамонова .

„Зимой воздух в помещении – особенно сухой, вплоть до марта. Чрезмерно сухой воздух вреден не только для человека, но также для деревянной мебели, для внутренней отделки, для музыкальных инструментов, картин, книг и других предметов интерьера, – делится опытом предприниматель Анатолий Оясте, оказывающий услуги по ремонту и реставрации мебели. – В условиях низкой влажности дерево рассыхается и может треснуть со временем. Поэтому поддержание влажности на оптимальном уровне необходимо в том числе и в нежилых помещениях“.

Не пора ли увлажнить воздух?

Для измерения влажности есть специальный прибор – гигрометр. Как правило, он не занимает много места и стоит недорого – самая дешевая модель термометра-гигрометра отыскалась в интернет-магазине Kaup24 по цене 1,59 евро.

Гигрометром часто оснащены и комнатные метеостанции, которые показывают температуру внутри и снаружи помещения. Также там есть барометр, календарь и многие другие полезные функции – такую станцию можно купить по цене около 20 евро.

Чтобы получить более точное представление об уровне влажности в конкретном помещении, стоит фиксировать показания гигрометра несколько дней подряд.

Можно воспользоваться и „домашним“ методом. Такой опыт можно провести вместе с ребенком, потребуется только стакан воды и холодильник. Наполненный холодной водой стакан нужно поставить в холодильник на 3 часа. Затем достаньте стакан и расположите его в комнате – вдали от выделяющих тепло приборов. Подождите 5 минут, затем оценивайте результат.

В помещении с пониженной влажностью стенки стакана станут сухими. Если влажность средняя – останутся запотевшими. Если же по ним стекают капли – влажность в помещении повышенная.

Для наглядности можно использовать два-три стакана и проанализировать уровень влажности в спальне, в кухне, где что-то пекут, и в ванной после того, как кто-то из домочадцев принял душ.

Также можно опираться и на собственные ощущения.

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