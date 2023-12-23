Обзор увлажнителей воздуха: на что влияет сухость в помещении и чем поможет увлажнитель?(2)
Как говорят представители магазинов бытовой техники, интерес к увлажнителям воздуха с приближением отопительного сезона повышается, а когда батареи уже „шпарят вовсю“ – достигает пика. Люди начинают жаловаться на сухость воздуха в помещении, из-за которого возникает ощущение дискомфорта. Как выбрать увлажнитель и сколько стоит подходящий прибор, узнавала „МК-Эстония“.
Тело человека ежедневно нуждается в определенном количестве воды, обычно это – от 2 до 4 литров. Нарушение баланса жидкости в организме может привести к серьезным побочным эффектам. Недостаточное количество влаги в воздухе – точно так же, как недостаточное потребление воды – может иметь негативные последствия. Вы наверняка замечали, что если „повезет“ подхватить ОРВИ летом, то симптомы проходят намного быстрее, чем зимой. Это потому, что сухой зимний воздух нагружает органы дыхания“, – рассказывет семейная медсестра Наталья Мамонова.
Она объясняет: 99 процентов ОРЗ вызывают вирусы. Для их нейтрализации у людей в дыхательных путях постоянно вырабатывается слизь, она препятствует проникновению инфекции в организм. Но в помещении с сухим воздухом слизь пересыхает и уже не может служить барьером от заразы, дорога в глубь дыхательных путей для вирусов открыта.
Кроме этого, пониженная влажность может вызывать шелушение и зуд кожи, ощущение песка в глазах, повышение вязкости слюны, першение в горле и даже общее снижение работоспособности. Снижается иммунитет, прогрессируют бронхит, астма, аллергия…
Причем, если проблему не решить, нарушения здоровья могут принимать хронический характер.
Влага снаружи и внутри
В рамках программы Wellbuilt for Wellbeing американские ученые выяснили, что сотрудники, работающие в кабинетах с процентным соотношением влаги в воздухе ниже 30%, хуже справляются со стрессом.
„Законодательство Эстонии не содержит конкретных норм относительно показателей температуры, влажности или скорости циркуляции воздуха“, – говорится на портале Tööelu. Однако существуют рекомендуемые параметры: люди чувствуют себя комфортно, если относительная влажность воздуха в рабочем помещении составляет 40–70%.
Дома необходимо поддерживать относительную влажность воздуха на уровне не ниже 30–40%, а в помещении, где находится больной человек, особенно ребенок, влажность воздуха должна быть выше – 50–70%. Но даже в нашем влажном климате этот показатель в офисах и квартирах зимой зачастую – лишь около 20 процентов.
„Зимой воздух в помещении – особенно сухой, вплоть до марта. Чрезмерно сухой воздух вреден не только для человека, но также для деревянной мебели, для внутренней отделки, для музыкальных инструментов, картин, книг и других предметов интерьера, – делится опытом предприниматель Анатолий Оясте, оказывающий услуги по ремонту и реставрации мебели. – В условиях низкой влажности дерево рассыхается и может треснуть со временем. Поэтому поддержание влажности на оптимальном уровне необходимо в том числе и в нежилых помещениях“.
Не пора ли увлажнить воздух?
Для измерения влажности есть специальный прибор – гигрометр. Как правило, он не занимает много места и стоит недорого – самая дешевая модель термометра-гигрометра отыскалась в интернет-магазине Kaup24 по цене 1,59 евро.
Гигрометром часто оснащены и комнатные метеостанции, которые показывают температуру внутри и снаружи помещения. Также там есть барометр, календарь и многие другие полезные функции – такую станцию можно купить по цене около 20 евро.
Чтобы получить более точное представление об уровне влажности в конкретном помещении, стоит фиксировать показания гигрометра несколько дней подряд.
Можно воспользоваться и „домашним“ методом. Такой опыт можно провести вместе с ребенком, потребуется только стакан воды и холодильник. Наполненный холодной водой стакан нужно поставить в холодильник на 3 часа. Затем достаньте стакан и расположите его в комнате – вдали от выделяющих тепло приборов. Подождите 5 минут, затем оценивайте результат.
В помещении с пониженной влажностью стенки стакана станут сухими. Если влажность средняя – останутся запотевшими. Если же по ним стекают капли – влажность в помещении повышенная.
Для наглядности можно использовать два-три стакана и проанализировать уровень влажности в спальне, в кухне, где что-то пекут, и в ванной после того, как кто-то из домочадцев принял душ.
Также можно опираться и на собственные ощущения.
Устанавливаем свежесть
Электроприборов, основной функцией которых является увлажнение воздуха в помещении и поддержание этого параметра на установленном уровне, существует множество – различных моделей, с разным принципом действия, рассчитанных на крохотные кабинеты и на просторные апартаменты.
Увлажнители воздуха не требуют особых навыков для установки и использования. Просто залейте воду в специальный контейнер и включите прибор в розетку. Некоторые из них оборудованы лампочками и могут играть роль ночника, некоторые могут оживить интерьер причудливым дизайном, другие могут иметь емкость для эфирных масел и использоваться как аромалампа, есть и очень лаконичные модели с минимумом функций.
„В сетевых супермаркетах иногда можно встретить увлажнители воздуха по очень привлекательной цене, однако покупка такого прибора не должна быть спонтанной – важно выяснить, что это за устройство и подходит ли оно для тех условий, где вы собираетесь его использовать“, – подчеркивает продавец-консультант магазина бытовой техники Euronics Дмитрий.
Он говорит, что увлажнители воздуха можно разделить на ультразвуковые и паровые, увлажняющие воздух холодным или горячим паром (в помещении, где есть маленькие дети или домашние животные, конечно, безопаснее горячий пар не использовать).
„Сейчас производят многофункциональные увлажнители, снабженные встроенным очистителем, способным удалить имеющиеся в воздухе бактерии и загрязнения и обеспечить в доме максимальный уровень комфорта. Некоторые модели работают и в „теплом“, и в „холодном“ режиме, – добавляет продавец-консультант K-Rauta Кайдо. – А еще можно обратить внимание на традиционные увлажнители, работающие за счет естественного холодного испарения воды, как это происходит в природе“.
Кайдо говорит, что указываемая в технических спецификациях площадь обычно превышает реальную, поэтому он советует выбирать увлажнитель воздуха помощнее, но в разумных пределах, чтобы не превышать рекомендуемую влажность воздуха, так как повышенную влажность очень любят различные бактерии и плесневые грибки.
Домашние средства
Современные технические новинки – не единственный способ создать дома приемлемый микроклимат. Народные способы повысить влажность тоже работают! Вот некоторые из них:
Проветривайте и делайте влажную уборку
Открывайте окна 2–3 раза в день, а легкую влажную уборку проводите хотя бы дважды в неделю – влага будет быстро испаряться с поверхности и увлажнять воздух.
Заведите комнатные растения
Домашние растения не только увлажняют воздух, но и очищают его и обогащают кислородом.
Лучше всего с этими задачами справляются: гибискус, драцена, шеффлера, монстера, циперус, нефролепсис (домашний папоротник), фикус, гипоэстес, орхидея, фитония, сенполия, фатсия, спармания (комнатная липа).
Установите фонтан или открытый аквариум
Аквариум с рыбками и декоративный фонтан помогут повысить уровень влажности в комнате и украсят интерьер. Если в аквариуме установить насос с фонтанчиком, эффект будет еще сильнее.
Используйте ванную
Оставьте дверь в ванную открытой, после того как приняли горячий душ. Испарения распределятся по квартире и немного увлажнят воздух.
Сушите вещи в комнате
Но только если тщательно прополоскали их после стирки – иначе оставшиеся частицы моющих средств начнут испаряться, и вам придется дышать „химией“.
Повесьте емкости с водой на батарею
Керамические колбы активно испаряют воду за счет идущего от батареи тепла.
Расставьте емкости с гидрогелем
Маленькие шарики из полимера используют в декоре интерьера и цветоводстве. Они впитывают воду в больших количествах. Всего 10 граммов гидрогеля вбирают до 2 литров жидкости. Напитанный влагой полимер постепенно отдает молекулы в атмосферу, и влажность в квартире повышается.
Поставьте емкость с водой перед вентилятором
Эффективный способ, который к тому же поможет охладить помещение, если в нем слишком жарко.
Пользуйтесь пульверизатором
Просто распылите воду в воздух, а еще лучше – на шторы. В первом случае можно добавить в пульверизатор несколько капель эфирного масла – главное, следите, чтобы жидкость не попала на текстиль, иначе могут остаться пятна.