Как узнать, тратит ли холодильник энергию зря: нужен всего лишь лист бумаги

Пользователь Tiktok @xataka поделился лайфхаком, который поможет узнать, достаточно ли плотно закрывается дверца холодильника.

Как проверить уплотнитель на холодильнике

Этот трюк не требует вмешательства специалиста: для оценки состояния уплотнителя на дверце холодильника используется простой предмет — лист бумаги.

Идея проста: если резина на дверце в хорошем состоянии, она должна надежно герметизировать дверь. Чтобы проверить это, откройте дверцу холодильника и поместите в щель лист бумаги. Затем закройте дверь и попытайтесь вынуть бумагу.

Если вы чувствуете сопротивление при попытке достать бумагу, поздравляем, ваш холодильник в хорошем состоянии и резинки делают свое дело. Однако если бумага выходит без усилий, это может указывать на проблему с уплотнителем дверцы.

Изношенные или плохо подогнанные резинки могут пропускать холодный воздух наружу, в результате чего холодильнику будет сложнее поддерживать желаемую температуру и он будет потреблять намного больше электроэнергии. Поэтому важно следить за состоянием уплотнителей и при необходимости менять их.