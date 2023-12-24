Не придется убирать каждый день: зимний лайфхак сохранит чистоту в прихожей

На этот лайфхак вы потратите всего 5 минут, но зато сэкономите время на ежедневной уборке. Для него нужно всего лишь камни и достаточно большая емкость, чтобы на ней можно было разместить обувь, пишет „Телеграф“.

Лучше всего, если это будет длинный пластмассовый лоток с невысокими бортиками. Наполните его гравием, галькой или другими камнями. При желании, камешки можно покрыть лаком, чтобы они давали красивый блеск.

Разместите лоток в прихожей возле двери. Каждый раз по возвращению домой ставьте в него свою обувь. Снег будет таять и стекать на дно лотка, не пачкая пол.

Отметим, что вместо лотка можно использовать поддон или старый поднос. Не забывайте, что его нужно будет мыть раз в 1-2 недели. Но это гораздо легче, чем ежедневно делать влажную уборку в прихожей. Можно также использовать коробки из-под обуви, но этот вариант менее надежный, так как картон быстрее теряет свои свойства при воздействии с водой.