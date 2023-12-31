Советы организатора пространства и дизайнера интерьеров: как создать уют и порядок в доме?

– Многие задумываются об избавлении от лишних вещей перед праздниками, чтобы не тащить в новый год ненужный хлам. С чего лучше начать?

– Да, у меня в декабре всегда очень много клиентов. Это моя специализация – расхламление и организация пространства таким образом, чтобы для каждой вещи нашлось свое место. Но на самом деле не нужно ждать нового года, чтобы начать избавляться от лишнего и наводить порядок, – это можно делать в любой момент, не обязательно в декабре.

– Как понять, что – нужное, а что на самом деле – просто хлам?

– Ненужное лежит годами, им не пользуются, оно тянет энергию. Вы смотрите на него и думаете: „Деньги потрачены, время потрачено, и уже вроде не нужно, а выкинуть жалко…“ На самом деле в организации пространства – очень много работы: не только с внешним, но и с внутренним. Работы над собой.

Ведь чтобы от чего-то избавиться, нужно быть готовым расставаться с тем, что тянет энергию. Потому что часто мы становимся просто заложниками этих вещей: они крадут наше место, наше время, наши силы. Надо периодически что-то переставлять, уделять этому внимание…

Бывают вещи, которые навевают воспоминания – хорошие или плохие. Которые попали в ваш дом не по вашей воле, вы их не звали: кто-то подарил, от кого-то досталось. И каждый раз, когда вы обращаете на них внимание, когда на них падает взор – внутри звенит маленький звоночек, вы чувствуете какой-то неприятный укол. Сбросив этот груз ненужных вещей, абсолютно все люди чувствуют, что их состояние меняется.

Пространство действует и на внутреннее состояние человека. Становится легче! И иногда, чтобы от чего-то, тяготящего вас, избавиться, можно просто выкинуть вещи – и из дома, и из своей памяти!

Как отличить нужное от хлама?

– Как понять, что нужное, а что – ненужное?