Советы организатора пространства и дизайнера интерьеров: как создать уют и порядок в доме?
Анна Проскура с детства любила наводить порядок и теперь помогает своим клиентам обустроить дом таким образом, чтобы быт был автоматизирован, ничто не раздражало, у каждой вещи имелось свое место и никакого хлама не было. Декабрь – такая пора, когда многие избавляются от лишнего и украшают свой дом перед праздниками. Как же правильно это делать – разбиралась „МК-Эстония“.
– Многие задумываются об избавлении от лишних вещей перед праздниками, чтобы не тащить в новый год ненужный хлам. С чего лучше начать?
– Да, у меня в декабре всегда очень много клиентов. Это моя специализация – расхламление и организация пространства таким образом, чтобы для каждой вещи нашлось свое место. Но на самом деле не нужно ждать нового года, чтобы начать избавляться от лишнего и наводить порядок, – это можно делать в любой момент, не обязательно в декабре.
– Как понять, что – нужное, а что на самом деле – просто хлам?
– Ненужное лежит годами, им не пользуются, оно тянет энергию. Вы смотрите на него и думаете: „Деньги потрачены, время потрачено, и уже вроде не нужно, а выкинуть жалко…“ На самом деле в организации пространства – очень много работы: не только с внешним, но и с внутренним. Работы над собой.
Ведь чтобы от чего-то избавиться, нужно быть готовым расставаться с тем, что тянет энергию. Потому что часто мы становимся просто заложниками этих вещей: они крадут наше место, наше время, наши силы. Надо периодически что-то переставлять, уделять этому внимание…
Бывают вещи, которые навевают воспоминания – хорошие или плохие. Которые попали в ваш дом не по вашей воле, вы их не звали: кто-то подарил, от кого-то досталось. И каждый раз, когда вы обращаете на них внимание, когда на них падает взор – внутри звенит маленький звоночек, вы чувствуете какой-то неприятный укол. Сбросив этот груз ненужных вещей, абсолютно все люди чувствуют, что их состояние меняется.
Пространство действует и на внутреннее состояние человека. Становится легче! И иногда, чтобы от чего-то, тяготящего вас, избавиться, можно просто выкинуть вещи – и из дома, и из своей памяти!
Как отличить нужное от хлама?
– Как понять, что нужное, а что – ненужное?
– Тут есть два подхода: функция и эмоция. Функция – это то, чем пользуются. Понятно, что есть сезонные вещи, и даже те, которые достают только раз в году – например, новогодние украшения и игрушки. Но все же ими пользуются. А есть вещи, которыми мы не пользуемся совсем – из разряда одежды, которую мы храним с надеждой: „А вдруг я похудею“ или „Вот будет какой-то повод пойти куда-то нарядной“. Но даже если этот повод возникает, человек все равно идет в джинсах. То есть те вещи, которыми вы не пользуетесь давно.
И есть вещи, которые вызывают эмоции – в том числе негативные. Это может быть, кстати, вещь, которой вы пользуетесь, но она при этом вас бесит! Вот я открываю, например, лоток со столовыми приборами, а там у меня все разнобойные вилки, ножи и ложки. Из разных комплектов, что-то уже потертое, что-то еще от бабушки осталось. Или кружка со сколами – пьешь из нее чай, а она бесит! Вот от таких вещей тоже нужно избавляться и покупать взамен только то, что вас будет радовать.
В наше время вещи вообще должны максимально радовать – слишком много в жизни у всех нас негатива, чтобы еще дома что-то раздражало!
– Есть люди, которые боятся – вот они сегодня что-то выкинут, а завтра это внезапно понадобится…
– Да, это тоже из разряда психологии. Есть такой феномен: если мы проведем колоссальное расхламление и выкинем 100 вещей, то обязательно через год какая-то вещь из этого вдруг понадобится. Но здесь нужно думать о том, что остальные 99 вещей, которые вы выбросили, вам так и не понадобились! А одну нужную вещь можно купить.
Я в своей работе каждый предмет рассматриваю отдельно. Если, например, у клиента – четыре кастрюли, то я спрашиваю: „А чем ты пользуешься?“ И выясняется, что по факту – только двумя. А две оставшиеся вроде как есть, но вроде как и не нужны.
Мне иногда клиенты говорят: „А вдруг это мне пригодится?“ Я отвечаю: „А вдруг не пригодится? Вдруг будет еще пять-десять лет это все здесь лежать? Будет мешать ходить“.
И нужно всегда смотреть, что важнее: греть себя тем, что когда-нибудь потом, может быть, эта вещь понадобится, или чистота и порядок, которыми вы наслаждаетесь прямо здесь и сейчас, и возможность свободно расположить вещи, которыми вы пользуетесь сейчас?
И я убеждена, что в быту – а он преимущественно лежит все же на плечах женщины – каждая вещь должна радовать! Потому что все эти бесконечные действия – по уборке, по вытиранию пыли, по приготовлению еды – отнимают энергию. И если еще при этом вы пользуетесь вещами, которые вам неприятны, вы теряете в разы больше энергии.
А когда у вас все красиво разложено, вы берете вот эту тряпочку, вот здесь вот вытираете, а затем – половничек или ложечку, и вам приятно уже от соприкосновения с ними, от взгляда на них… тогда уже не так напрягают все эти бытовые действия.
– С чем люди тяжелее всего расстаются?
– С тем, что cтоило каких-то денег – одежда, техника, посуда, что-то на кухне. С памятными вещами – это мы всегда оставляем на самый последний момент. На это обычно уходит целый день, люди окунаются в воспоминания, меланхолию, ностальгию… С этого расхламление ни в коем случае нельзя начинать.
В целом же достаточно один раз устроить генеральный разбор дома – понятно, что одного дня на это не хватит, но, допустим, за неделю можно управиться – и потом просто поддерживать созданный порядок.
Разделите квартиру на зоны
– Неделю – на разбор дома?
– Да. Разделите свое жилье на зоны и выделяйте по дню на одну из них. Примерно 5–8 часов уходит на кухню. Еще столько же – на шкаф в прихожей или гардероб. Еще по дню – на спальню и гостиную. На прихожую и ванную тоже нужно выкроить время. 5–6 часов – оптимально, чтобы спокойно пересмотреть в одной зоне свои вещи и решить, от чего вы готовы избавиться.
– Почему вообще возникает проблема переизбытка вещей?
– Если мы говорим про людей, которые живут в спальных районах, то их квартиры были построены еще 40–50–60 лет назад. Там не очень хорошие планировки, места зачастую не хватает. Раньше у большинства было мало вещей, у современных людей зачастую их – огромное количество, при этом мы продолжаем жить в тех же квартирах. И единственный выход – организовать хранение таким образом, чтобы использовать каждый сантиметр своего пространства. Выручают продуманное хранение и правильная мебель.
Например, нужно выбирать мебель конкретно под ваше пространство и под ваши нужды. Если вы заказываете кухню или шкаф в прихожую, то нельзя, чтобы какой-то чертежник в салоне абы как что-то там напланировал, или вы купили готовый шкаф, который как-то влез, но тут и там остались щели и неиспользованное пространство. Лучше сделать все индивидуально, под размеры своей квартиры. Да, это будет стоить дороже, но лучше сэкономить на материале, однако тщательно продумать наполнение шкафа.
– Приведите пример, каким должно быть наполнение идеального шкафа?
– Возьмем стандартную семью из четырех человек и шкаф в прихожую. Если дети маленькие – то должны быть крючки, на которые они могли бы сами вешать одежду. Для взрослых можно оборудовать штангу для верхней одежды. Плюс у нас такая погода, что постоянно нужно что-то сушить – значит, и для этого нужно тоже приспособить какие-то крючки. Наверху – полки для несезонных вещей.
Должны быть обязательно выдвижные ящики. Люди часто этим пренебрегают и ставят полки. Но полки – это всегда беспорядок! Чтобы не было беспорядка, на эти полки нужно будет ставить какие-то коробки и корзины – которые по сути будут выполнять роль выдвижного ящика. Поэтому лучше сразу запланировать достаточное количество выдвижных ящиков правильной высоты.
Один должен быть не очень глубокий, например 7–8 см. Для всякой мелочевки: расчески, салфетки, ключи, духи, ложки для обуви, ролики для чистки одежды, маски.
Следующий ящик – уже повыше, 15–20 см, где у каждого члена семьи – свое отделение или своя коробочка для шапки, шарфа и перчаток.
И еще один ящик – тоже 15–20 см или повыше – для хранения сезонных вещей.
Плюс у многих, даже в больших домах, не продумано хранение для обуви. Нет смысла покупать шкафы для обуви, в которых откидывается дверца и по диагонали нужно засовывать пары. На самом деле обувь туда, как правило, не влезает. И грязную обувь туда тоже никто ставить не хочет. Лучше всего – открытый стеллаж, с полками на разной высоте. И каждому члену семьи выделить полочку-другую.
Проблемные места
– С чего начать при уборке кухни?
– Кухня – это всегда самое проблематичное место, самое заваленное, и там всегда можно сразу после разбора вещей увидеть результат.
Обязательно перед расхламлением нужно запастись органайзерами: понадобятся баночки для сыпучих продуктов, лоток для столовых приборов, который идеально встанет в ваш ящик или шкаф, пластиковые контейнеры, в которые будете сгружать вещи по категориям, – например, насадки для блендера, чтобы они не валялись россыпью в шкафу или ящике. И, например, коробочки для одноразовой посуды, крышек для пищевых контейнеров, таблеток для посудомоечной машины.
Поначалу кажется глупым для каждой категории выделять свой органайзер или контейнер. Но потом, когда вы просто одним движением что-то достаете, и при этом ничто не падает, не вываливается, не просыпается, и вам не надо потом это собирать, становится понятно, как на самом деле это все упрощает жизнь.
На кухне я начинаю обычно с разных углов, где возникают непонятные завалы. Угловые кухни – это вообще беда, угол там обрастает всякой чепухой. Если вы делаете угол на кухне, то пусть он пустой стоит, чтобы там ничего не застаивалось и – как по фэншую – ходила энергия!
Я вообще за то, чтобы ничего не стояло на открытых поверхностях, чтобы максимально это все спрятать – но понятно, что на маленьких кухнях это невозможно. Тогда надо хотя бы все максимально систематизировать: здесь у нас – чайный уголок, а здесь – специи.
Убрать визуальный шум – яркие тряпки, губки, полотенца, яркую бутылку с моющим средством. Купить хорошие нейтрального цвета или прозрачные дозаторы для мыла и моющего средства. А также – органайзер для губок и тряпок, который прикрепить к внутренней стороне дверцы шкафа под раковиной.
Если вы сушите посуду не в шкафу, то снаружи можно поставить красивую сушилку. Если раковина большая, то есть также сушилки, которые вешают прямо на нее. И тогда уйдет эта пестрота, которая создает ощущение беспорядка.
Завалы возникают и на верхних антресолях, которые неорганизованы. Если же есть система – там все будет в порядке.
Система – это когда у каждой вещи свое место, вещи категоризированы, собраны в какую-то коробочку, корзиночку, кофр. Можно даже без коробочек, просто нужна система – когда вещи лежат там, где вы ими пользуетесь. И там, где их удобно класть на место. Тогда будет порядок.
Также следует избавиться от пакета с пакетами и ящика с разнобойными пищевыми контейнерами, к половине которых не подобрать крышек. Вместо них купить многоразовую сумку для покупок и один набор из трех пищевых контейнеров разного размера с крышками одного цвета, которые будут складываться в „матрешку“ и занимать минимум места.
Ну и частый бардак в специях и крупах: там даже по внешнему виду уже могу, не глядя на сроки годности, сказать, какие – только на выброс, потому что там кто-то завелся. Приправы и крупы – это тот момент, на котором можно экономить, не покупая дубликаты и не доводя до того, что они испортятся или кто-то там заведется.
Детская и спальня
– А как навести порядок в детской?
– Тут тоже поможет система и правильная мебель. Люди очень любят мебель из Икеи – „Каллакс“. Это такие квадратики. Но они системе – не всегда помощник. Для маленьких детей они еще подходят, но для детей постарше эти квадратики диктуют размер коробочки, а если в эти коробочки мелкие игрушки скидывать – будет бардак. Зато „Каллакс“ хорошо подходит для книг.
В наведении порядка в детской помогут обычные стеллажи с открытыми полками – если хотите, чтобы дети сами убирали свои игрушки. И одинаковые коробочки, в которых будет все категоризировано. Здесь, например, лежит конструктор, а тут – куклы. И обязательно подписать, где что, или наклеить картинку, чтобы дети знали, куда что убирать.
Для детской одежды должна быть штанга и выдвижные ящики, не полки. Потому что на полках – всегда беспорядок.
– Какие вещи лучше всего убрать из спальни?
– Спальня – это место для отдыха, и оттуда лучше убрать все лишнее. Разобрать все завалы, которые хранятся под кроватью.
В спальне еще часто находится шкаф, где хранится гардероб. И там нужно периодически наводить порядок. Вытащить оттуда все старье, которое годами там копится на случай „Вдруг я это надену?“ Не наденете. Лучше сразу сказать „До свидания!“ Продать, отдать, пожертвовать на благотворительность.
Летние вещи лучше всего сложить в коробки и поставить наверх. Вы не будете видеть их 9 месяцев – и когда в следующем году откроете, возникнет эффект новизны. Плюс не будет ситуации, когда полный шкаф – а нечего надеть. Это часто происходит из-за того, что там висят несезонные вещи. А если их убрать, появляется полный обзор – что у вас есть, что можно сейчас надеть.
Но люди боятся пустоты. Однако не надо ее бояться, она не кусается. Пустота – это место для вдохновения. Для появления чего-то нового, вдохновения, каких-то интересных мыслей и идей… В пустом пространстве даже дышать легче! Но когда человек постоянно забит какими-то вещами, то он сидит в коконе, взгляд у него замылен, и нет сил.
После расхламления – декор
– Как лучше всего украшать дом к праздникам?
– Сначала нужно избавиться от всего лишнего. Потому что для декора нужно расчистить пространство. Елка, стоящая на фоне бардака, этот бардак лишь подчеркивает. Нужно для нее подготовить пространство, холст, на фоне которого она будет радовать глаз.
Декор придает интерьеру индивидуальность, но нужно подходить к украшению своего дома правильно. Должно быть все разумно – не надо вешать мишуру на все выступающие поверхности! Красоты это не добавляет – только беспорядка. Украшать нужно, выражаясь языком дизайнеров, крупные архитектурные элементы – то есть окно, подоконник, оконный проем, дверной проем, стол и елку.
На окно можно поставить рождественские звезды и повесить гирлянду теплого желтого света по контуру проема – вы будете возвращаться домой, и вас будут греть светящаяся звезда и гирлянда. Лучше не выбирать разноцветные мигающие гирлянды, потому что эта „дискотека“ сильно будоражит и утомляет.
Дверной проем можно украсить искусственными еловыми ветками. Но декора не должно быть много, и он не должен быть очень пестрым.
Если елка украшена в светлых тонах, то и декор должен поддерживать этот стиль.
Я – за живые елки, но нужно правильно выбирать размер дерева. Она не должна упираться макушкой в потолок – идеально, если елка занимает две трети от высоты помещения.
Иногда можно обойтись и вовсе без ели, повесив на дверь венок из еловых ветвей и сделав из них же и свечей композицию на столе.
Украшая елку, часто люди совершают одну и ту же ошибку – вешают очень много игрушек и шаров. Но самое главное – купить гирлянду: хорошую, длинную, можно даже две. Потому что именно свечение огоньков и придает уют и нарядность помещению, создает ощущение праздника.
Если вы подбираете себе искусственную елку, то имеет смысл поискать дерево с уже встроенными гирляндами – не будет этих бесконечных проводов, в которых все путаются, и огоньки будут расставлены правильно: и снаружи, и в глубине.
После гирлянды мы вешаем ближе к стволу большие красивые шары, где их будут подсвечивать огоньки, а на края – маленькие шарики. Я считаю, что игрушек не должно быть много, ведь самое главное – это дерево, оно само по себе уже красиво. А все остальное просто должно подчеркивать и дополнять его красоту.
Очень важны цветовые сочетания. Зеленый, синий, красный – это слишком. Елка сама по себе уже зеленая, можно добавить еще какой-то цвет или два. Мои любимые – это белый и золотой, и все это очень хорошо сочетается. Три цвета – достаточно.
Можно играть цветами, можно – фактурами. Не покупать шары наборами, а подбирать их в одной цветовой гамме из разных комплектов – чтобы они сочетались друг с другом. Какой-то гладкий, какой-то – с блестками, какой-то – с пайетками, волнистый, пушистый и так далее.
Сейчас очень модны раритетные винтажные игрушки. В современный дом их вписать сложно, но все же возможно. В них есть свое очарование, детская ностальгия – только не надо вешать в дополнение к ним еще и дождик, и разноцветную мишуру.