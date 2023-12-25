Ностальгия в моде: где купить и как продать советские елочные игрушки?
У многих в коробках лежат без дела старые новогодние украшения советских времен. Хрупкие, яркие, напоминающие нам о детстве и юности. Представляют ли они какую-то ценность и насколько легко их продать, выясняла „МК-Эстония“.
В редакцию пришло письмо от пенсионерки Анны Валерьевны из Таллинна: „Снова на носу Новый год, все наряжают елки. Вспоминается елка из моего детства – живая, пахучая… И как торжественно доставали коробку, где в вате хранились хрупкие елочные игрушки – шишки, шары, зверюшки, бусы из стекляруса. Каждая игрушка была маленьким чудом… Много лет прошло, у меня уже внуки подрастают. Елки у всех теперь пластмассовые, и украшения – пластмассовые. Красивые они, конечно, яркие, да еще и безопасные. И все же мне жаль, что та коробка со стеклянными игрушками в вате стоит в подвале и никому не нужна. Внукам они не очень нравятся, а невестка вообще назвала их „страшными“ и предложила выбросить. Мне немного обидно. Пусть в моей коробке и нет ничего особенного, такие же шары и шишки были в каждом доме, но все же это память, это история. Может быть, можно их продать? Вдруг они еще могут принести кому-то радость“.
„МК-Эстония“ решила выяснить, сколько же сейчас стоят советские елочные игрушки и за какие суммы их можно продать или купить?
Поход по магазинам
Конечно, редкая игрушка сохранила более чем за полвека яркость красок и блеск, но все же для коллекционеров она может представлять определенную ценность. Взяв для эксперимента несколько советских игрушек из домашней коллекции (шарик, шишку, сосульку, грецкий орех, кукурузу и корзинку с цветами), мы отправились на рынок у Балтийского вокзала, где продают и покупают всякую винтажную всячину.
Поскольку сейчас – сезон, елочные украшения выставлены на видное место. Становится понятно, что больших денег не предложат – вот они, навалом в корзинках: мои сосульки, шишки, орехи по цене в 3–5 евро. Кукурузы, правда, не вижу.
Иду к хозяйке магазина, разворачиваю „товар“… Увы, ни за одну фигурку не предложили больше евро.
Та же история – и в соседнем магазине – полные корзины своего товара и никакого интереса к моему.
„Интересны фигурки на прищепках, фигурки из тематических серий, полные наборы в оригинальных упаковках, работающие гирлянды, – поясняет продавец. – А эти шишки-шарики ничего не стоят“.
И даже если принесут на продажу действительно редкий экземпляр, его будут придирчиво проверять на сколы, царапины, смазанную краску и прочие дефекты, каждый из который будет „ронять“ цену. Выходит, в скупку нести свои игрушки не имеет смысла.
По словам антикваров, елочные украшения пользуются одинаковым спросом круглый год, их покупают не только перед Новым годом. И приобретают советские игрушки в основном иностранцы – в качестве ностальгического сувенира. А они-то – взрослые люди! – прямо с детским восторгом в глазах берут в руки фигурку с восклицанием: „О, Чиполлино! У меня был такой в детстве!..“
Хотя иногда и приходят люди в поисках конкретной игрушки, если у них разбился шар или фигурка из набора, но ажиотажа все-таки нет.
По дороге к выходу рассматриваю новогодний ассортимент – Снегурки и Деды Морозы разных размеров, а также гирлянды с такими знакомыми плафончиками – в виде звезд, фонариков, цветочков. Рядом – звезды и бусы из стекляруса, новогодние открытки.
Словом, если одолела ностальгия – сейчас можно купить все необходимое, чтобы встретить Новый Год в окружении настоящих „тогдашних“ вещей.
Путешествие в прошлое
Советские елочные игрушки – очень своеобразные и вызывают теплые ностальгические чувства. Многие игрушки – не просто „вещь в себе“, а отражение эпохи, причем некоторые фигурки, которые выпускали сериями, имеют особую коллекционную ценность.
Например, в 1949 году в СССР отмечали 150 лет со дня рождения Пушкина, и в честь этой даты была выпущена серия елочных украшения по мотивам пушкинских сказок: Руслан и Людмила, Черномор, Царевна Лебедь, Золотая рыбка и др. – сегодня цена такой фигурки может составлять от 10 до 60 евро.
Были популярны игрушки из картона и ваты – таких Дедов Морозов ставили под елку. Сейчас винтажного Деда можно купить за 35 евро и даже дороже.
Во времена правления Хрущева в обиход вошли фрукты и овощи, которые отражали значимость сельскохозяйственной реформы. Главной героиней этой серии, конечно, была кукуруза – золоченый початок мог украшать новогоднюю елку в каждом доме. За елочные овощи сегодня просят недорого, около 3 евро.
Тогда же появились наборы крохотных елочных игрушек „Малютка“ – потому что в новеньких „хрущевках“ не было места для больших елок, и популярны стали настольные елочки. „Малютку“ можно сейчас купить в антикварном магазине за 5 евро – при этом, для сравнения, на международной торговой площадке www.ebay.com за такой набор просят 75 долларов.
В 1950-х годах выпустили первые игрушки из серии „Дружба народов“ – фигурки человечков с узнаваемыми чертами национального костюма и этнически характерных черт лица. Такие фигурки сейчас высоко ценятся коллекционерами, можно выручить от 10 до 100 евро, если продавать им напрямую.
В 1960-х на елках появились игрушечные космонавты. Кстати, именно тогда звезду-макушку заменила пика, символизирующая взлетающую ракету. Игрушка космической тематики стоит в среднем от 5 до 20 евро. А звезда из стекляруса – 45 евро.
На память
Выставляя свои елочные украшения на интернет-аукционы, вопросы от потенциальных покупателей „Сколько хочешь за все?“ лучше игнорировать. Продавать каждую игрушку желательно отдельно, если это не набор. Кто знает, какая игрушка вдруг „выстрелит“?
Для завершения эксперимента выставляю свою нехитрую коллекцию в одной из групп социальной сети Фейсбук с вопросом: „Сколько предложите?“
Сразу собрала кучу лайков, но предложений о покупке – всего два. За все игрушки разом предложили самое большее 15 евро. В три раза больше, чем на рынке – это успех!
Но я все равно не продам их: воспоминания стоят дороже.
А вдруг там что-то ценное?
Если вы – обладатель большого количества елочных украшений времен СССР и хотите получить представление о стоимости ваших новогодних игрушек, можно воспользоваться каталогами, в которых дается описание украшений, приводятся изображения игрушек и их цены.
Например, серия книг „Советские ёлочные украшения. Каталог“, составители Балашова Е.А., Прибыткова А.А. Книги стоят около 90 евро за том, но доступ к каталогу можно получить и в интернете в формате PDF за небольшую плату.
На каждый товар найдется купец – вопрос в цене. В поисках хорошего покупателя имеет смысл разместить объявления на интернет-аукционах, дав хорошие фотографии изделия со всех сторон, указав возможные варианты передачи товара. При условии адекватного запроса и готовности торговаться покупатель найдется.
Определять стоимость можно еще и с помощью актуальных реальных лотов, которые можно найти в интернете на многих торговых площадках Эстонии и других стран. Но в то же время мы прекрасно понимаем, что продают по одним ценам, а покупают – по другим. Среднее арифметическое будет ближе всего к реальной стоимости игрушки.