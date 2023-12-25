Ностальгия в моде: где купить и как продать советские елочные игрушки?

В редакцию пришло письмо от пенсионерки Анны Валерьевны из Таллинна: „Снова на носу Новый год, все наряжают елки. Вспоминается елка из моего детства – живая, пахучая… И как торжественно доставали коробку, где в вате хранились хрупкие елочные игрушки – шишки, шары, зверюшки, бусы из стекляруса. Каждая игрушка была маленьким чудом… Много лет прошло, у меня уже внуки подрастают. Елки у всех теперь пластмассовые, и украшения – пластмассовые. Красивые они, конечно, яркие, да еще и безопасные. И все же мне жаль, что та коробка со стеклянными игрушками в вате стоит в подвале и никому не нужна. Внукам они не очень нравятся, а невестка вообще назвала их „страшными“ и предложила выбросить. Мне немного обидно. Пусть в моей коробке и нет ничего особенного, такие же шары и шишки были в каждом доме, но все же это память, это история. Может быть, можно их продать? Вдруг они еще могут принести кому-то радость“.