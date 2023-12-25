25.12.2023, 19:46
ФОТО | Смотрите, как выглядит дом Деда Мороза! Архитекторы и дизайнеры создали свою версию на основе легенд и сказаний(1)
ФОТО: zillow.com
Дизайнеры бюро недвижимости Zillow составили свою версию того, как должен выглядеть домик Деда Мороза. Получился тщательно продуманный проект с гостиной, кухней, спальней и даже домашним офисом!
Получилось вот что. Согласно легенде, в “построенном” в 1822 году и реновированом в 2003 году бревенчатом доме всего 232 квадратных метра жилой площади, а также 10 гектаров земли, на которых Дед Мороз выращивает северных оленей. Стоимость дома оценивается в 629 830 евро, несмотря на его отдаленное местоположение в местности, где больше не живет ни души!