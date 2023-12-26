Просто включите вентилятор: прибор избавит от популярной зимней проблемы в квартире(1)
Особенно остро проблема с сыростью стоит в отопительный сезон, когда пытаясь не потерять драгоценное тепло домовладельцы блокируют поступление воздуха в помещение извне. Проще всего удалить влагу в комнатах помогает проветривание и осушитель воздуха. Но если этого прибора нет, на помощь придут альтернативные способы снижения уровня влажности.
Как убрать сильную влажность в квартире
Эти простые вещи — быстрое и недорогое решение для предотвращения накопления влаги и сырости.
1. Регулярно открывайте окна и двери. Застойный воздух может привести к образованию конденсата на окнах, дверях или любой другой поверхности. Впоследствии это приводит к появлению грибка и плесени.
Пару раз в день рекомендуется обязательно открывать окна или двери, чтобы впустить в помещение свежий воздух и предотвратить накопление влаги.
2. Включите кондиционер, когда это позволит сделать температура за окном. Это может показаться контрпродуктивным, особенно зимой, но охлаждение воздуха удалит влагу, а также поможет обеспечить циркуляцию воздуха по дому. Это значительно снизит конденсацию и риск появления плесени.
3. Используйте вентилятор. Если у вас нет кондиционера, вы можете включать вентиляторы в разных комнатах для циркуляции воздуха.
4. Используйте встроенную вытяжку в кухне и ванной. Не забывайте пользоваться вытяжкой, когда принимаете ванну или готовите еду. Так вы значительно снизите уровень влажности в комнате.
5. Посадите растения-осушители воздуха. Комнатные растения чаще всего используются для украшения дома. Но некоторые из них обладают свойством осушать воздух в помещении. К таким относятся английский плющ, спатифиллум, пальмы, орхидеи. Эти растения отлично впитывают влагу из воздуха через листья и корни.
6. Пищевая сода. Ни для кого не секрет, что сода обладает очищающими свойствами, но еще она обладает высокой водопоглощающей способностью. Просто оставьте миску с пищевой содой в комнате или помещении с высоким уровнем влажности. Это должно помочь впитать влагу и сохранить воздух сухим. Чем больше комната, тем больше пищевой соды вам может понадобиться.
7. Держите все поверхности сухими. Обязательно протирайте поверхности на кухне и в ванной после использования. Это предотвратит накопление в воздухе пара.
Всегда сушите мокрые или влажные полотенца и коврики для ванной сразу после использования и никогда не оставляйте мокрые коврики на полу. В волокнах может легко развиться плесень, если они подвергаются длительному воздействию влаги.