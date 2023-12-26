Просто включите вентилятор: прибор избавит от популярной зимней проблемы в квартире

Особенно остро проблема с сыростью стоит в отопительный сезон, когда пытаясь не потерять драгоценное тепло домовладельцы блокируют поступление воздуха в помещение извне. Проще всего удалить влагу в комнатах помогает проветривание и осушитель воздуха. Но если этого прибора нет, на помощь придут альтернативные способы снижения уровня влажности.

Как убрать сильную влажность в квартире

Эти простые вещи — быстрое и недорогое решение для предотвращения накопления влаги и сырости.

1. Регулярно открывайте окна и двери. Застойный воздух может привести к образованию конденсата на окнах, дверях или любой другой поверхности. Впоследствии это приводит к появлению грибка и плесени.

Пару раз в день рекомендуется обязательно открывать окна или двери, чтобы впустить в помещение свежий воздух и предотвратить накопление влаги.

2. Включите кондиционер, когда это позволит сделать температура за окном. Это может показаться контрпродуктивным, особенно зимой, но охлаждение воздуха удалит влагу, а также поможет обеспечить циркуляцию воздуха по дому. Это значительно снизит конденсацию и риск появления плесени.

3. Используйте вентилятор. Если у вас нет кондиционера, вы можете включать вентиляторы в разных комнатах для циркуляции воздуха.

4. Используйте встроенную вытяжку в кухне и ванной. Не забывайте пользоваться вытяжкой, когда принимаете ванну или готовите еду. Так вы значительно снизите уровень влажности в комнате.

5. Посадите растения-осушители воздуха. Комнатные растения чаще всего используются для украшения дома. Но некоторые из них обладают свойством осушать воздух в помещении. К таким относятся английский плющ, спатифиллум, пальмы, орхидеи. Эти растения отлично впитывают влагу из воздуха через листья и корни.