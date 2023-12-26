Домашняя охрана: обходится ли безопасность жителям Эстонии дороже, чем соседям?

Если сравнивать с южными соседями, то в Латвии базовая стоимость самого дорогого аналогичного пакета составляет 27,90 евро, а у самого популярного в Латвии охранного предприятия Apsardzes Alianse – 21,90 евро в месяц. Разумеется, у них окончательная стоимость тоже зависит от местонахождения и особенностей жилья.

„Если сравнивать стоимость с ценами в соседних государствах, то необходимо учитывать, что, например, в Эстонии у G4S 75 патрульных автомобилей и самое быстрое реагирование в мире. Это обусловлено и особенностями рынка. В Северных странах люди хотят узнать, что вор орудует у них дома, чтобы не оказаться там в это же время, ведь вещи можно купить и новые. В Эстонии же клиент сам сразу мчится останавливать вора и хочет, чтобы ему помогли и вора сразу поймали“, – объяснил Пярьяла.

Такой пакет стоит для частных клиентов от 24,90 евро в месяц. Можно заказать и более дешевую услугу – в этом случае центр управления просто сообщит вам о том, что кто-то, возможно, проник в ваш дом. Пакет подешевле стоит 14,90 евро в месяц. Выбрав самый дорогой пакет (от 29,90 евро в месяц), вы всегда можете быть уверены, что в случае сигнала тревоги патруль приедет на место происшествия и при необходимости вызовет полицию. Окончательная стоимость зависит, конечно же, от точного местонахождения объекта, размеров и особенностей дома.

„Наш центр управления сразу получает уведомление, когда происходит взлом. После этого мы связываемся с клиентом, чтобы узнать, нужно ли отправлять патруль, в случае ложной тревоги вызов можно отметить в течение минуты при помощи пароля, – рассказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла . – Помимо прочего, если в ходе взлома будет нанесен ущерб, G4S возместит его“.

Если взглянуть на услуги крупнейшего в Эстонии охранного предприятия G4S , наибольшей популярностью среди его клиентов пользуется комбинированная охранная услуга, представляющая собой круглосуточную охрану.

При этом необходимо учитывать и уровень жизни в разных странах. Если в Эстонии средняя зарплата составляла во втором квартале 2023 года 1873 евро, то в Латвии – 1525 евро. Так что в Эстонии услуга даже доступнее.

В другой балтийской стране, Литве, услуги домашней охраны стоят так же, как в Эстонии и Латвии: аналогичный пакет, как в Эстонии, стоит в Литве 24,99 евро в месяц. При этом интересно, что во втором квартале этого года средняя зарплата в Литве превышала зарплату в Латвии и Эстонии: 1980 евро в месяц.

В Северных странах жизнь дороже

Если же обратиться к нашим северным соседям, то в Финляндии предприятие Securitas предлагает услугу домашней охраны 24/7 по цене, которая на первый взгляд кажется астрономической: 42,50 евро в месяц.

Однако не стоит забывать о зарплатах в Финляндии, которые десятки лет интересовали жителей Эстонии. Во втором квартале этого года средняя зарплата достигала в Финляндии 3807 евро, то есть разница с Эстонией – более чем в два раза. Следовательно, охранные услуги тоже стоят совсем других денег.

В Швеции фирма Securitas предлагает услугу охраны за 329–379 шведских крон в месяц. В наших деньгах это около 29–34 евро в месяц, то есть чуть больше, чем в странах Балтии, но меньше, чем в Финляндии.

При этом средняя зарплата в Швеции больше, чем в Финляндии: 44 975 шведских крон, или примерно 3984 евро в месяц.

Дания относится к числу европейских стран с самой высокой средней зарплатой, уступая лишь Швейцарии, Люксембургу и Исландии. В Дании средняя зарплата составляет 45 481 датскую крону, или примерно 6100 евро в месяц. Однако стоит учитывать, что в Скандинавии высокие не только зарплаты, но и налоги.

Услуга домашней охраны стоит в Дании больше, чем в странах Балтии: стандартные пакеты обойдутся в сумму от 299 датских крон, или около 40 евро.

Следует учитывать, что на стоимость услуги охраны дома влияют и другие факторы, в том числе, например, расстояние, которое должен проехать патруль.