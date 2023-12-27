Посыпьте ковер содой: как легко собрать опавшую с елки хвою

Лучшим способом удалить хвою с ковра может показаться пылесос. Но на деле это не так. Пылесос не может захватить все иголки, застрявшие между волокнами ковра, а во-вторых, процесс уборки хвоинок может испортить технику.

Тем не менее избавиться от елочных иголок помогут другие предметы, которые с легкостью можно найти дома.

Как легко убрать хвою с ковра

Скотч или липкая лента. Оберните руку лентой липкой стороной наружу и похлопывающими движениями соберите хвою с ковра. Если у вас очень чувствительная кожа, работайте в перчатках.

Валик для удаления ворса. Просто прокатайте валик по ковру. Сосновые иголки должны налипнуть на его поверхность.

Пищевая сода. Неожиданный, но очень эффективный способ удаления хвои с елки. Если посыпать соду на ковер в том месте, где насыпаны сосновые иголки, а затем использовать валик для удаления ворса, или даже веник с совком, уборка будет более эффективной.

Ну а для того, чтобы предупредить проблему с уборкой осыпавшейся хвои, используйте специальную юбку под елку. Ткань не только закроет подставку или ведро, но и с нее будет легче убрать упавшие иголки.