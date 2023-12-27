Посыпьте ковер содой: как легко собрать опавшую с елки хвою
Как бы привлекательно и празднично ни выглядели натуральные елки, какой бы приятный аромат не издавали, у них есть недостаток. Новогоднее дерево имеет свойство терять хвою, даже несмотря на правильный уход за ним. От упавших на ковер сосновых иголок очень сложно избавиться, пишет Telegraf со ссылкой на Yorkshiretimes.
Лучшим способом удалить хвою с ковра может показаться пылесос. Но на деле это не так. Пылесос не может захватить все иголки, застрявшие между волокнами ковра, а во-вторых, процесс уборки хвоинок может испортить технику.
Тем не менее избавиться от елочных иголок помогут другие предметы, которые с легкостью можно найти дома.
Как легко убрать хвою с ковра
Скотч или липкая лента. Оберните руку лентой липкой стороной наружу и похлопывающими движениями соберите хвою с ковра. Если у вас очень чувствительная кожа, работайте в перчатках.
Валик для удаления ворса. Просто прокатайте валик по ковру. Сосновые иголки должны налипнуть на его поверхность.
Пищевая сода. Неожиданный, но очень эффективный способ удаления хвои с елки. Если посыпать соду на ковер в том месте, где насыпаны сосновые иголки, а затем использовать валик для удаления ворса, или даже веник с совком, уборка будет более эффективной.
Ну а для того, чтобы предупредить проблему с уборкой осыпавшейся хвои, используйте специальную юбку под елку. Ткань не только закроет подставку или ведро, но и с нее будет легче убрать упавшие иголки.