Названы пять портящих впечатление о квартире вещей

Специалист считает, что не стоит оставлять на видном месте провода и кабели.

„Мало того что свисающие под столом кабели или разложенные на полу удлинители мешают ходить, они еще и уборку делают куда более затруднительной, да и внешний вид комнаты от этого очень страдает“, — рассказала Тычино.

Дизайнер посоветовала учитывать эту проблему еще на стадии ремонта, но если такой возможности нет, то нужно спрятать провода под потолком или плинтусом или закрепить специальными конструкциями.

Тычино также рекомендует не оставлять посреди комнаты разложенную гладильную доску. Эксперт считает, что необходимо каждый раз складывать приспособление после глажки и прятать за шкаф или уносить в кладовку.

На видном месте также не стоит оставлять инструменты для уборки (щетки, швабры, веники), контейнеры для мелочей и ключи.