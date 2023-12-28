Полезные советы
28.12.2023, 18:18

Быстро, эффективно и чисто: как делать генеральную уборку перед праздниками

 
ФОТО: Hananeko_Studio | Shutterstock

Перед праздниками очень много разных хлопот. И приобретение подарков, и работа, которую нужно завершить. Однако есть одна процедура, которая доставляет каждому, пожалуй, малейшее удовольствие — это уборка, пишет Telegraf со ссылкой на Униан.

В уборке самое главное – регулярность. Обычно это делают раз в неделю. Рассказываем, как убирать быстрее и эффективнее.

Секреты уборки

  • Лучше иметь правило: убирать сверху вниз. Сначала поверхности, затем полы. Также лучше разделить комнаты на несколько дней. Разные комнаты загрязняются по-разному, потому и убирать их можно не один день.

  • Выбирайте для вытирания пыли не марлю или тканевые тряпки, а микрофибру. Такие тряпки не оставляют ворса, не линяют и хорошо впитывают воду.

  • Не оставляйте посуду. Мытьё грязных тарелок в дальнейшем продлевает время вашей уборки. Лучше мыть посуду сразу после приема пищи.

  • Во время уборки кухни мойте плиту в последнюю очередь. Обычно делают наоборот. Однако лучше залить плиту моющим средством вначале и оставить так. Когда вы закончите уборку, грязь отстанет сама собой и пить отмыть будет гораздо легче.

  • Уберите лишние баночки в ванной. Для того чтобы ванная комната не выглядела „захламленной“, спрячьте средства, которыми вы пользуетесь меньше, чем дважды в неделю. Это также не позволит микробам размножаться.

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