Быстро, эффективно и чисто: как делать генеральную уборку перед праздниками

Лучше иметь правило: убирать сверху вниз. Сначала поверхности, затем полы. Также лучше разделить комнаты на несколько дней. Разные комнаты загрязняются по-разному, потому и убирать их можно не один день.

Выбирайте для вытирания пыли не марлю или тканевые тряпки, а микрофибру. Такие тряпки не оставляют ворса, не линяют и хорошо впитывают воду.

Не оставляйте посуду. Мытьё грязных тарелок в дальнейшем продлевает время вашей уборки. Лучше мыть посуду сразу после приема пищи.

Во время уборки кухни мойте плиту в последнюю очередь. Обычно делают наоборот. Однако лучше залить плиту моющим средством вначале и оставить так. Когда вы закончите уборку, грязь отстанет сама собой и пить отмыть будет гораздо легче.