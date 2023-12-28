IKEA рассказала, какие товары больше всего полюбились жителям Эстонии в 2023 году
Глава IKEA Эстонии Марко Пыдер опубликовал десять самых популярных товаров IKEA среди жителей Эстонии в уходящем году — начиная с кухонных решений и заканчивая продуктами питания.
Любимая кухонная мебель
1. Кухня METOD с белыми фасадными панелями
Кухню METOD, которая уже несколько лет подряд является одним из самых популярных товаров IKEA, можно спланировать в соответствии с потребностями и предпочтениями каждого. С годами фасадные панели шкафов можно менять, открытые полки заменять закрытыми шкафчиками или ящиками, а также расширять по мере необходимости. Кухня METOD имеет гарантию 25 лет.
2. Организаторы VARIERA
Из многочисленных решений для организации вещей IKEA кухонные органайзеры VARIERAпользуются наибольшим спросом в Эстонии. Помимо кухни, ящики VARIERA можно использовать везде, где необходимо хранить мелкие вещи. Организационные решения помогают поддерживать порядок в помещении и облегчают приготовление пищи.
3. IKEA 365 пищевые контейнеры с прозрачной крышкой
Ящики для хранения позволяют хранить продукты в порядке и даже экономить место. Прозрачная крышка обеспечивает хорошую видимость содержимого коробки.
Любимые товары для гостиной
4. Диваны SÖDERHAMN
Диванные решения SÖDERHAMN являются наиболее распространенным выбором. Диванные модули можно использовать как по отдельности, так и в сочетании, чтобы создать диван нужного размера и формы для каждого дома.
5. Комбинации шкафов BESTÅ
Шкафы с дверцами BESTÅ, которые используются в гостиных и других помещениях, пользуются наибольшей популярностью среди эстоноземельцев. Шкафы BESTÅ можно при необходимости адаптировать для прихожей, спальни и гостиной. Использование одного и того же решения в разных комнатах позволяет создать гармоничный вид дома. В ассортименте есть высокие, низкие и настенные шкафы, позволяющие найти подходящее место для хранения каждого предмета.
6. Коробки SAMLA
В 2023 году десятки тысяч жителей Эстонии приобрели для своего дома коробки SAMLA разных размеров, которые подходят для хранения самых разных вещей – от мелких чистящих средств до различных бытовых аксессуаров. Благодаря прозрачному пластику видно, что внутри коробки, а этопозволяет легко найти нужные вещи.
Любимые детские товары
7. Решения для хранения TROFAST
Решение для хранения игрушек TROFAST, состоящее из прочных деревянных каркасов и легкосъемных пластиковых ящиков, является распространенным выбором в детских комнатах именно из-за простоты использования. Комбинации TROFAST бывают разных форм, размеров и цветов, а коробки в них позволяют организовать все виды игрушек — от строительных блоков до кукол, и, кстати, их можно использовать и в других комнатах, например в гостиной.
8. Стул для кормления ANTILOP
Как и вся детская мебель IKEA, ANTILOP изготовлен с особой тщательностью и соответствует самым высоким стандартам качества, чтобы быть безопасным для детей. Кроме того, стул легко разбирать и переносить.
Любимый продукт питания
9. Шведские фрикадельки
В 2023 году в ресторане IKEA в Эстонии фрикадельки были заказаны более 150 тысяч раз, а это значит, что их было съедено более 1,2 миллиона. За фрикадельками следует мягкое мороженое, которое является наиболее распространенным десертом.
Любимый продукт для спальни
10. Комбинация гардероба PAX
Жители Эстонии любят модульный шкаф PAX, потому что он дает им свободу выбора размера каркаса, количества ящиков и полок, а также между распашными и раздвижными дверцами или даже цвета. Таким образом, этот шкаф может удовлетворить различные потребности каждого.