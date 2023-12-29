Язык комнатных растений: о каких проблемах сигнализируют коричневые листья?
Комнатные растения приносят счастье в дом, когда они зеленые и цветущие. Но как быть, если вас постигла беда и кажется, что растение медленно умирает? Растения не умеют разговаривать, поэтому ничего другого не остается, кроме как найти причину проблемы и способ ее решения, пишет Delfi Dom&Sad.
Пожелтение листьев комнатных растений — это распространенная проблема, однако нередко они также становятся коричневыми начиная с кончиков. Этому есть несколько причин: слишком много или мало воды, вредители или другие болезни, а иногда и удобрения. Но наиболее распространенные виновники побурения листьев — это недостаток воды или солнечного света, сообщает The Spruce.
Так как же узнать, в чем кроется проблема? Чтобы разгадать загадку, нужно начать с самой основы — знания растения. Вы должны знать комнатное растение так же хорошо, как вы знаете черты характера и потребности породистой собаки или кошки. Как у мопсов и далматинцев разные потребности, так и у кактусов и каучуковых деревьев не будет единого рецепта ухода.
Советы, на которые обязательно нужно обратить внимание перед покупкой растения:
Какая почва нужна растению?
Нужен ли ему прямой солнечный свет или оно будет хорошо себя чувствовать в небольшой тени?
Как часто его нужно поливать?
В каком удобрении нуждается растение и как часто?
Любит ли растение влажный воздух или переносит сухой?
Подвержено ли оно нападению вредителей?
Даже если вы хорошо ухаживаете за комнатным растением, его очень легко неправильно поливать, из-за чего нижние листья становятся бледно-желтыми, а затем коричневыми — так происходит со многими тропическими растениями. Однако, по данным Better Homes and Gardens, побурение кончиков листьев чаще всего наблюдается и у таких растений, как драцена, калатея и маранта.
Еще есть повод для беспокойства, если комнатное растение буреет и одновременно опадает много листьев, а также если у него начинают коричневеть верхние листья. Вот возможные причины:
Недостаточное освещение. О недостаточном освещении свидетельствуют коричневые нижние листья, а также то, что листья теряют интенсивность окраски на той стороне комнатного растения, которая находится дальше всего от солнца.
Слишком высокая температура воздуха в помещении. В таких случаях листья не только становятся коричневыми, но и скручиваются, вянут и, в конце концов, опадают. Чтобы исправить ситуацию, следует чаще и проветривать помещение, и поливать растение.
Слишком мало воды. Если растение поливать недостаточно, первым симптомом будет увядание листьев, которые затем станут коричневыми и со временем опадут. Чаще всего это происходит с нижними листьями растения.
Слишком много воды. Если растение чрезмерно поливать, со временем неизбежно возникнет корневая гниль, то есть корни больше не смогут поглощать воду и питательные вещества и поставлять их остальным частям растения, поэтому листья станут коричневыми и погибнут.
Низкая влажность воздуха. Если коричневой стала только небольшая часть листа, то, скорее всего, виновата низкая влажность воздуха. Это может привести к образованию черных пятен на листьях.
Вредители и/или болезни. Случайные коричневые пятна на листьях растений часто являются следствием воздействия насекомых или болезней (особенно грибковых). Если вы заметили эту проблему, обязательно внимательно осмотрите нижнюю сторону листьев.
Неправильное применение удобрений. Неправильное применение удобрений или их переизбыток могут стать причиной коричневого цвета кончиков листьев.
Что делать с нездоровой листвой? Обрежьте коричневые листья и выбросьте их. Когда причина проблемы будет устранена, на их месте начнут расти новые, здоровые листья.