Язык комнатных растений: о каких проблемах сигнализируют коричневые листья?

Пожелтение листьев комнатных растений — это распространенная проблема, однако нередко они также становятся коричневыми начиная с кончиков. Этому есть несколько причин: слишком много или мало воды, вредители или другие болезни, а иногда и удобрения. Но наиболее распространенные виновники побурения листьев — это недостаток воды или солнечного света, сообщает The Spruce.

Так как же узнать, в чем кроется проблема? Чтобы разгадать загадку, нужно начать с самой основы — знания растения. Вы должны знать комнатное растение так же хорошо, как вы знаете черты характера и потребности породистой собаки или кошки. Как у мопсов и далматинцев разные потребности, так и у кактусов и каучуковых деревьев не будет единого рецепта ухода.

Советы, на которые обязательно нужно обратить внимание перед покупкой растения:

Какая почва нужна растению? Нужен ли ему прямой солнечный свет или оно будет хорошо себя чувствовать в небольшой тени? Как часто его нужно поливать? В каком удобрении нуждается растение и как часто? Любит ли растение влажный воздух или переносит сухой? Подвержено ли оно нападению вредителей?

Даже если вы хорошо ухаживаете за комнатным растением, его очень легко неправильно поливать, из-за чего нижние листья становятся бледно-желтыми, а затем коричневыми — так происходит со многими тропическими растениями. Однако, по данным Better Homes and Gardens, побурение кончиков листьев чаще всего наблюдается и у таких растений, как драцена, калатея и маранта.

Еще есть повод для беспокойства, если комнатное растение буреет и одновременно опадает много листьев, а также если у него начинают коричневеть верхние листья. Вот возможные причины:

Недостаточное освещение. О недостаточном освещении свидетельствуют коричневые нижние листья, а также то, что листья теряют интенсивность окраски на той стороне комнатного растения, которая находится дальше всего от солнца.