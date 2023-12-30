Зимняя проблема: топ-5 лайфхаков для избавления от конденсата на окнах

В каждом доме есть средства, которые эффективно показали себя в борьбе с лишней влагой. Лучшими способами избавления от конденсата поделился портал „Так просто“.

Сода от влаги на стеклах

Ее часто используют хозяйки для уборки, но она также эффективна в борьбе с конденсатом. На 1 л воды добавьте 2 ст. л. соды и тщательно перемешайте. Смочите губку в растворе и протрите стекла. Дайте окну высохнуть, а потом протрите сухой салфеткой или влажной тряпкой, чтобы убрать остатки соды. Этого хватит, чтобы на некоторое время забыть о влаге на окнах.

Нашатырный спирт от конденсата

Это один из лайфхаков опытных хозяек, которые натирают стекла гидроксидом аммонием, чтобы те блестели от чистоты. Зимой мытье стекол с нашатырным спиртом еще и от конденсата защитит.

Глицерин от лишней влаги на окнах

Простой и надежный лайфхак, который предотвращает появление капель на стеклах. Чтобы приготовить влагоотталкивающее моющее средство для окон, в 1 л воды растворите 10 капель глицерина. Мягкую губку смочите в растворе и протирайте ею стекла. Недостатком этого лайфхака можно назвать появление разводов. Но они легко убираются салфеткой.

Соль от конденсата

Если желания натирать стекла у вас нет, воспользуйтесь этим лайфхаком. В небольшую чашку или блюдце насыпьте соль и поместите на подоконник. Старайтесь поставить емкость ближе к центру. Соль отлично поглощает влагу, поэтому на стеклах она испарится. Но учтите, что содержимое чашки придется регулярно менять.

Пленка из полиэтилена

Защитная пленка считается одним из наиболее эффективных способов справиться с запотеванием окна и помогает сохранить тепло в комнате. При бережном уходе, она может прослужить до 2 лет.