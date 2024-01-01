Хурма не будет вязать рот: как выбрать вкусную и спелую ягоду

Как выбрать хурму

Цвет и текстура

Зрелые плоды обычно имеют яркий оранжевый цвет. Не следует покупать хурму зеленоватого цвета, так как она может быть недостаточно спелой. Поверхность хурмы должна быть мягкой и упругой при нажатии, но не слишком мягкой, чтобы не быть переспелой.

Форма

Хурма должна быть круглой или слегка приплюснутой. Не стоит покупать плоды с явными деформациями или морщинистые.

Окраска кожуры

Кожура должна иметь равномерную окраску. На ней не должно быть темных пятен, так как это может быть признаком переспелости или порчи.

Запах

Запах плода должен быть сладким и приятным. Если хурма имеет резкий или кисловатый запах, это может быть признаком несвежести.

Листья

Они должны быть высохшими. Под ними может быть слегка коричневый оттенок.