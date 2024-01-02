Закрытие Sotka и Asko оставит без работы несколько десятков человек

„Инфляция, высокие процентные ставки… у людей остается не так много средств, чтобы тратить их, поэтому мы решили сосредоточиться на финском рынке“, – пояснял в ноябре журналистам Äripäev Лаури Вельялайнен, глава KH Group, которой принадлежит материнская компания сетей Sotka и Asko.