Дизайн и интерьер
02.01.2024, 15:25

Закрытие Sotka и Asko оставит без работы несколько десятков человек

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Asko ja Sotka mööblipood
Asko ja Sotka mööblipood
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Из-за закрытия мебельных магазинов Sotka и Asko будут сокращены 39 человек, следует из данных Кассы по безработице, пишет dv.ee.

„Инфляция, высокие процентные ставки… у людей остается не так много средств, чтобы тратить их, поэтому мы решили сосредоточиться на финском рынке“, – пояснял в ноябре журналистам Äripäev Лаури Вельялайнен, глава KH Group, которой принадлежит материнская компания сетей Sotka и Asko.

По словам Вельялайнена, в сложной рыночной ситуации магазины в Таллинне, Тарту и Пярну оказались убыточными, поэтому было принято решение закрыть их до конца марта.

Негативное влияние на доходы местных магазинов сетей Sotka и Asko оказал и выход IKEA на эстонский рынок, признал Вельялайнен.

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