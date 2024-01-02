02.01.2024, 15:25
Закрытие Sotka и Asko оставит без работы несколько десятков человек(1)
„Инфляция, высокие процентные ставки… у людей остается не так много средств, чтобы тратить их, поэтому мы решили сосредоточиться на финском рынке“, – пояснял в ноябре журналистам Äripäev Лаури Вельялайнен, глава KH Group, которой принадлежит материнская компания сетей Sotka и Asko.
По словам Вельялайнена, в сложной рыночной ситуации магазины в Таллинне, Тарту и Пярну оказались убыточными, поэтому было принято решение закрыть их до конца марта.
Негативное влияние на доходы местных магазинов сетей Sotka и Asko оказал и выход IKEA на эстонский рынок, признал Вельялайнен.