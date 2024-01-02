Микроволновка будет как только из магазина: как ее отмыть за 5 минут
Микроволновая печь очень быстро загрязняется. На ней появляется большое количество жира, впоследствии являющегося источником неприятного аромата. Существует простое средство, которое есть дома у каждого и стоит копейки, пишет Telegraf со ссылкой на ProstoWay.
Как отмыть микроволновку
Средство, которое вам поможет – это лимон. Именно он является идеальным инструментом, чтобы отчистить микроволновку. Надо только набрать в миску воды на бросить туда несколько кусочков лимона. После этого нужно поставить сосуд в микроволновку и включить его на полную мощность на 3-5 минут.
Этого времени вполне достаточно для растворения жира. После этой процедуры следует помыть печь обычной кухонной губкой. Важно это делать мягкой стороной.
Если вы не нашли лимон дома, возьмите уксус. Проделываем такую же процедуру, добавляя в воду его. В миску с водой на 0,5л жидкости вливаем 2 ст.л. уксуса. Включаем микроволновку на 5 минут. После этого протираем все губкой.