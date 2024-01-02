Микроволновка будет как только из магазина: как ее отмыть за 5 минут

Как отмыть микроволновку

Средство, которое вам поможет – это лимон. Именно он является идеальным инструментом, чтобы отчистить микроволновку. Надо только набрать в миску воды на бросить туда несколько кусочков лимона. После этого нужно поставить сосуд в микроволновку и включить его на полную мощность на 3-5 минут.