Изменятся ли цены на товары IKEA после повышения налога с оборота?(1)
Повышение НДС в начале нового года приведет к росту цен на товары и услуги в Эстонии. Для IKEA доступность является одним из главных краеугольных камней компании, поэтому цены на большинство товаров остаются на уровне до повышения НДС.
„В IKEA мы поставили перед собой цель, чтобы наши функциональные, хорошо продуманные, экологичные и высококачественные решения для обустройства дома были также и доступными. Сейчас это важнее, чем когда-либо, потому что многие люди столкнулись с ростом цен в результате изменения стоимости жизни и НДС“, — сказал Марко Пыдер, менеджер по рынку IKEA в Эстонии. „Вдохновленные идеей создания лучшей повседневной жизни для многих, мы как компания выдержим повышение НДС, и цены IKEA в Эстонии не вырастут из-за повышения налогов“, — добавил Пыдер. По его словам, это возможно благодаря оптимизированной работе компании и эффективной организации труда.
IKEA регулярно пересматривает цены на свою продукцию, чтобы как можно больше людей могли позволить себе товары для улучшения своей домашней жизни.
„Мы постоянно отслеживаем и корректируем цены и учитываем увеличение или уменьшение затрат, которые отражают общую экономическую ситуацию и влияют на нас, другие компании и широкую общественность. При этом мы стараемся держать цены максимально доступными. В январе благодаря эффективности компании и оптимизации работы цены на большую часть продукции останутся на том же уровне, что и до повышения НДС. Цены в шведских ресторанах также остаются стабильными“, — сказал Пыдер