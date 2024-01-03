Изменятся ли цены на товары IKEA после повышения налога с оборота?

„В IKEA мы поставили перед собой цель, чтобы наши функциональные, хорошо продуманные, экологичные и высококачественные решения для обустройства дома были также и доступными. Сейчас это важнее, чем когда-либо, потому что многие люди столкнулись с ростом цен в результате изменения стоимости жизни и НДС“, — сказал Марко Пыдер, менеджер по рынку IKEA в Эстонии. „Вдохновленные идеей создания лучшей повседневной жизни для многих, мы как компания выдержим повышение НДС, и цены IKEA в Эстонии не вырастут из-за повышения налогов“, — добавил Пыдер. По его словам, это возможно благодаря оптимизированной работе компании и эффективной организации труда.