Без вреда для здоровья и ущерба кошельку: как правильно хранить салаты после праздников

Для этого важно сохранить блюда свежими и аппетитными на долгое время. Вместе с OBOZ.UA расскажем о нескольких способах.

Как сохранить салаты свежими на долгое время

Добавление заправки в салат перед хранением может привести к тому, что зелень в составе завянет. Именно поэтому соус стоит хранить в отдельной емкости и добавлять в блюдо прямо перед подачей. Таким образом зелень будет свежей, а салат останется аппетитным намного дольше.

На срок хранения салата влияет также выбор правильных ингредиентов. Необходимую в блюдо зелень выбирайте тщательно — она должна быть свежей. Также можно добавить в салат твердые овощи и начинки — например, морковь, болгарский перец и орехи. Это поможет сохранить свежесть салата на более долгое время.

Для сохранения свежести салатам необходимо поддерживать правильную температуру в холодильнике. Салаты следует хранить в самой холодной части — обычно это нижняя полка в холодильнике. Таким образом вы предотвратите увядание ингредиентов и накопление влаги в блюде. Температура хранения должна быть не выше 4°C.