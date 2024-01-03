ВИДЕО | Как хранить гирлянду, чтобы она не путалась: гениально простые способы

Чтобы подобная ситуация больше никогда не повторилась, стоит как следует свернуть гирлянды после снятия с елки. Блогер Никола Льюис (@thisgirlcanorganise) поделилась простым и в то же время эффективным способом хранения гирлянд, чтобы они не запутались.

Как хранить елочные гирлянды

Прежде чем приступить к сборке новогодних украшений, отключите их от электропитания, выньте вилку из розетки.

Возьмите пустую картонную банку из-под чипсов и сделайте два надреза в верхней части. Закрепите гирлянду в надрезах. Наматывайте огоньки на банку. Оставшуюся вилку спрячьте внутрь банки.

Вместо банки из-под чипсов можно использовать втулку от бумажных полотенец, фольги или пергаментной бумаги.

Еще один удобный способ хранить гирлянду — намотать ее на вешалку. Начиная с одного конца нити оберните огоньки вокруг вешалки с обеих сторон. Спрячьте конец гирлянды между обернутыми шнурами.

Кроме того, можно свернуть гирлянду гармошкой, а длинным шнуром с вилкой обмотать и закрепить огоньки.

Используя эти нехитрые методы можно предотвратить запутывание гирлянды и защитить ее от повреждений.