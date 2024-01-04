Врач предупредил об опасности ароматических свечей

Как пояснил специалист, ароматические свечи могут ухудшить уже существующие заболевания, в частности астму, поскольку при горении они выделяют частицы других загрязняющих веществ. Доктор добавил, что некоторые производители свечей используют эфирные масла для избежания негативных последствий искусственных ароматизаторов. Однако они могут привести к нарушению нервной системы или вызвать раздражение кожи.

Помимо этого, некоторые марки свечей используют фитиль, в котором хлопок наматывается на другой материал, например металл, при этом образуя токсичную сажу. По словам Пандича, это, в свою очередь, может вызвать проблемы с легкими.

„Независимо от того, произведены они искусственно или встречаются в природе, каждое вещество, чужеродное для организма, представляет химическую опасность“, — заявил специалист.

Врач-терапевт Вероника Лисицкая ранее заявила, что слишком сухой воздух в квартире или доме является одной из причин распространения респираторных инфекций. По словам эксперта, недостаток влаги в воздухе мешает эффективной защите дыхательных путей человека.