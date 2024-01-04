В сильные морозы топить печь нужно особенно осторожно
Как показывает статистика, морозная погода увеличивает количество пожаров. В холодное время важно помнить о пожарной безопасности и не допускать перегрева отопительного прибора.
„Следует помнить, что после того, как вы утром отопили дом, хорошо бы дать нагревательному прибору остыть и, например, вечером, когда печь остынет, снова нагреть ее, поскольку перегрев может привести к пожару“, — объясняет Туули Таавет, эксперт отдела превенции Спасательного департамента.
Разумное количество поленьев для одного обогрева – 2/3 объема очага. Разница между двумя циклами нагрева может составлять 8-9 часов. В дровяную плиту можно загружать поленья максимум 6 раз. Если печник выдал инструкцию по растопке отопительного прибора, необходимо обязательно следовать соответствующей инструкции! Если в работе отопительного устройства наблюдаются видимые изменения, например, значительно ухудшилась тяга или на печи видны внутренние или внешние повреждения, следует обратиться к профессиональному печнику, контакты которого можно найти на странице портала безопасности Спасательного департамента.
Также необходимо следить за тем, чтобы рядом с печью, плитой, камином и котлом не было мебели, ковров, дров и других легковоспламеняющихся материалов. Золу необходимо после остывания собрать в негорючее ведро с крышкой и вынести на улицу. Закрывать заслонку следует только при потухших углях – угарный газ не имеет запаха, бесцветен и смертельно опасен!
„Техническое обслуживание и чистка отопительного оборудования также очень важны. Если за ним хорошо ухаживать и обогревать осознанно и умеренно, вероятность возгорания невелика“, — добавляет Туули Таавет. Если для обогрева помещения используются воздушный тепловой насос, электрические вентиляторы, радиаторы и так далее, необходимо также позаботиться о том, чтобы устройства находились в идеальном состоянии и не перегружали электрическую систему. Также следует помнить, что электрообогреватели и радиаторы нельзя накрывать одеждой.
При минусовой температуре водопроводные трубы, не изолированные должным образом, имеют тенденцию замерзать, и их обогрев необходимо производить осознанно и с учетом безопасности. Чтобы трубопровод не замерз в морозы, стоит покрыть его дополнительной изоляцией. „При обогреве труб следует избегать применения открытого огня и паяльной лампы. Для оттаивания замерзших труб мы рекомендуем использовать греющие кабели или нагревательный вентилятор, но даже в этом случае должен кто-то присутствовать и следить, чтобы не произошло несчастного случая“, — говорит Туули Таавет.
Обратите внимание! В каждом доме должен быть работающий и правильно установленный датчик дыма, а дома, в которых используется дровяная печь, плита, камин, котел или газовое отопительное устройство, также должны иметь работающий датчик угарного газа. Обязательно позаботьтесь и о своих пожилых близких.
Если у вас есть сомнения в пожарной безопасности вашего дома, можно пригласить домой спасателей, которые проверят помещение на безопасность и дадут рекомендации по повышению пожарной безопасности. Консультацию на дому можно удобно заказать на портале безопасности или позвонив по государственному информационному номеру 1247.