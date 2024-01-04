В сильные морозы топить печь нужно особенно осторожно

„Следует помнить, что после того, как вы утром отопили дом, хорошо бы дать нагревательному прибору остыть и, например, вечером, когда печь остынет, снова нагреть ее, поскольку перегрев может привести к пожару“, — объясняет Туули Таавет, эксперт отдела превенции Спасательного департамента.

Разумное количество поленьев для одного обогрева – 2/3 объема очага. Разница между двумя циклами нагрева может составлять 8-9 часов. В дровяную плиту можно загружать поленья максимум 6 раз. Если печник выдал инструкцию по растопке отопительного прибора, необходимо обязательно следовать соответствующей инструкции! Если в работе отопительного устройства наблюдаются видимые изменения, например, значительно ухудшилась тяга или на печи видны внутренние или внешние повреждения, следует обратиться к профессиональному печнику, контакты которого можно найти на странице портала безопасности Спасательного департамента.

Также необходимо следить за тем, чтобы рядом с печью, плитой, камином и котлом не было мебели, ковров, дров и других легковоспламеняющихся материалов. Золу необходимо после остывания собрать в негорючее ведро с крышкой и вынести на улицу. Закрывать заслонку следует только при потухших углях – угарный газ не имеет запаха, бесцветен и смертельно опасен!

„Техническое обслуживание и чистка отопительного оборудования также очень важны. Если за ним хорошо ухаживать и обогревать осознанно и умеренно, вероятность возгорания невелика“, — добавляет Туули Таавет. Если для обогрева помещения используются воздушный тепловой насос, электрические вентиляторы, радиаторы и так далее, необходимо также позаботиться о том, чтобы устройства находились в идеальном состоянии и не перегружали электрическую систему. Также следует помнить, что электрообогреватели и радиаторы нельзя накрывать одеждой.