Что мыть в посудомойке, кроме посуды: мало кто об этом знает
Посудомоечная машина значительно облегчает работу на кухне. Обладатели прибора чаще задумываются над тем, что в нем мыть нельзя. В то время как есть множество предметов, которые можно эффективно очищать в посудомойке, пишет Telegraf.
Что можно мыть в посудомойке
Аксессуары для уборки. Щетки, веники, совки для мусора, насадки на швабру, которые нуждаются в тщательной очистке и дезинфекции, можно помыть в посудомойке с моющим средством на высокой температуре.
Овощи. На программе полоскание и без моющего средства можно мыть картошку, морковь свеклу, помидоры, тыкву, кабачки, огурцы, яблоки, груши и другие фрукты и овощи. Для мелких продуктов используйте сетку для стирки деликатного белья, крупные плоды распределите в корзинах в один слой.
Контейнеры и полки из холодильника. Перед мытьем в посудомойке они должны хотя бы полчаса постоять при комнатной температуре, чтобы на них не образовались трещины.
Вещи домашних питомцев. В посудомойке можно очистить миски для еды, игрушки, ошейники питомца.
Игрушки. Пластиковые и резиновые детские игрушки — рассадники микробов, пыли и грязи. Избавиться от этого букета можно с помощью посудомойки.