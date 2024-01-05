Что мыть в посудомойке, кроме посуды: мало кто об этом знает

Что можно мыть в посудомойке

Аксессуары для уборки. Щетки, веники, совки для мусора, насадки на швабру, которые нуждаются в тщательной очистке и дезинфекции, можно помыть в посудомойке с моющим средством на высокой температуре.

Овощи. На программе полоскание и без моющего средства можно мыть картошку, морковь свеклу, помидоры, тыкву, кабачки, огурцы, яблоки, груши и другие фрукты и овощи. Для мелких продуктов используйте сетку для стирки деликатного белья, крупные плоды распределите в корзинах в один слой.

Контейнеры и полки из холодильника. Перед мытьем в посудомойке они должны хотя бы полчаса постоять при комнатной температуре, чтобы на них не образовались трещины.

Вещи домашних питомцев. В посудомойке можно очистить миски для еды, игрушки, ошейники питомца.

Игрушки. Пластиковые и резиновые детские игрушки — рассадники микробов, пыли и грязи. Избавиться от этого букета можно с помощью посудомойки.