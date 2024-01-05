Строительный эксперт о новом тренде: доски для сауны клеят даже на потолок в гостиной

По словам Мари-Лийс Михкельсон, тенденция использования дерева вместо обоев пришла из загородных домов в самые современные городские квартиры. „Особой популярностью пользуется отделка деревянными рейками гостиных и спален. Обычно деревянным материалом покрывается одна стена или отделываются отдельные элементы интерьера, но в ультрасовременных домах в стиле модерн 60-70-х годов досками или материалами из древесины ценных пород отделываются целые стены и потолки“, – сказала Михкельсон.

„Основная цель использования деревянной отделки – сделать дом интереснее и теплее. Деревянные рейки также улучшают акустику в помещении, уменьшают эхо, и вместе с войлочной основой приглушают звуки, доносящиеся из других помещений. Рейки легко установить, зачастую, их просто приклеивают к стене“, — поделилась Михкельсон.

„Кроме реек, для отделки стен и потолков используют также совершенно обыкновенным напольный паркет или термообработанный древесный материал, который предназначен для использования главным образом в саунах. Термическая обработка подчёркивает красивый рисунок древесины, но нужно учитывать, что этот материал имеет более сильный запах зрелой древесины, что не всем подходит“, — добавила Михкельсон.

По словам руководителя отдела Puumarket, помимо тёмного морёного дерева, в дизайне интерьера очень популярны серые, зеленоватые и голубоватые тона. „Часто люди также комбинируют контрастные тёмные и более светлые оттенки“, — сказала Михкельсон.

„Поскольку за последний год цены на древесину значительно снизились, её часто используют при ремонте домов или для того, чтобы освежить интерьер. Например, объём продаж материалов для террас в этом году увеличился почти вдвое по сравнению с прошлым годом, а реализация материалов для внутренней отделки выросла на треть. Что касается цен, вероятно, сейчас мы уже находимся на дне“, – добавила Михкельсон.