Иммунолог: в дешевых кастрюлях из нержавейки могут быть опасные примеси

Кастрюли из нержавейки

1. Могут навредить аллергикам. В дешевых кастрюлях может содержаться никель — сильный аллерген с канцерогенными свойствами.

2. Не подходят для овощных или острых блюд. Овощные соки вступают в реакции с металлом — из-за этого образуются вредные соли никеля.

3. Недорогие кастрюли и сотейники из нержавейки нередко делают из низкосортных видов стали, которые содержат примеси меди и хрома. При варке они могут перейти в продукты и в итоге накапливаться в организме.

На упаковке должна быть надпись „без никеля“ или nikelfree. Эти кастрюли дороже, но безопаснее.

4. Кастрюли из нержавейки с антипригарным покрытием относительно безопасны. Но их нужно использовать по схеме: приготовил — съел. Хранить еду в них не стоит, особенно супы, кислые соусы и поджарки.

Эмалированные кастрюли

1. Безопасность зависит от цвета эмали. Изнутри она должна быть черной, белой, синей, серо-голубой или кремовой. Любые другие цвета опасны — в них много соединений свинца, кадмиевых солей и других тяжелых металлов.

„При контакте с пищей при нагреве они переходят в ее состав, могут накапливаться в организме, формируя негативные последствия“, — объяснила врач.

2. Важно качество эмали. Она должно быть ровной, не тонкой, глянцевой, без пятен, матовых участков и масляных пятен.

3. И состояние эмали. Безопасность кастрюли снижается, если на ней появились царапины, трещины или сколы.

4. Нужно правильно мыть кастрюлю. Для этого не подходят абразивы и металлические щетки.