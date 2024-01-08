Об этом почти никто не знает: какие предметы можно очищать в стиральной машине

Мягкие игрушки

На мягких игрушках могут скапливаться остатки пищи и пыль. Чтобы правильно их очистить, положите как можно больше мягких игрушек в стиральную машину. Добавьте в лоток немного средства для стирки и установите программу для деликатных вещей. Если в игрушках есть батарейки, не забудьте сначала их вынуть.

Коврики-пазлы

Безопасные и практичные коврики-пазлы для детей также можно очистить в стиральной машинке. Нужно разобрать покрытие и сложить в стиральную машину, а затем включить программу стирки холодной воды.

Нескользящие коврики, которые кладут на пол ванны или душа во избежание падения, также можно положить в стиральную машину.

Пластиковые занавески для душа

Некоторым пластиковым предметам также найдется место в стиральной машине. Если вашей занавески для душа нужна очистка, попробуйте постирать ее в холодной воде. Используйте короткий цикл и, что очень важно, не отжимайте, потому что этот процесс может испортить изделие.

Детали Лего

Детали конструктора Lego со временем неизбежно загрязняются. Чтобы решить эту проблему, положите их в сетчатый мешок для нижнего белья и отправьте в стиральную машину. В барабан также можно добавить полотенце, чтобы детали не тарахтели во время стирки.

Подушки

Подушки часто приобретают желтоватый оттенок из-за пота и слюны. Чтобы удалить эти неприглядные пятна, вы можете положить их в стиральную машину, независимо от того, перьевые они или синтетические. После стирки дайте им хорошо высохнуть на свежем воздухе.

Автомобильные коврики

На ковриках в автомобиле скапливается грязь и периодически они нуждаются в очистке. Пропылесосьте покрытие, а затем положите в стиральную машину и стирайте на короткой программе.