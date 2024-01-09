Чтобы не было беды: как безопасно пользоваться новогодними гирляндами и свечами?

Он поясняет: при украшении дома снаружи часто применяют гирлянды, предназначенные для внутреннего использования (обычно это делают в целях экономии, так как интерьерные гирлянды обходятся дешевле). Однако, по словам специалиста, такие гирлянды абсолютно не подходят для внешнего использования и быстро ломаются.

„Светодиодные гирлянды считаются безопаснее традиционных ламповых из-за нескольких факторов: светодиоды потребляют меньше энергии, что уменьшает риск перегрева; они не нагреваются так сильно, как обычные лампы, что минимизирует риск возгорания. Светодиоды более устойчивы к ударам и вибрации, – рассказывает Сергей Котелевский , руководитель и основатель компании ABCLed. – Одна из наиболее распространённых причин выхода гирлянд из строя – их использование не по назначению. Например, использование внутренних гирлянд на улице“.

14 декабря в одном из жилых домов Красноуфимска от удара электрическим током погиб малыш, которому не исполнилось ещё и года. Пока мама занималась старшим ребёнком, младший принялся играть гирляндой, которой перед праздниками украсили помещение. Во время этой игры жила провода гирлянды обнажилась, и когда малыш ухватился за неё, он получил удар такой силы, что, увы, тут же погиб.

Днем 12 декабря в Новосибирске загорелась квартира. Причиной возгорания стала новогодняя гирлянда . В огне пострадали несколько человек. Женщина, находившаяся в квартире, получила ожоги, вместе с ней был и 3‑летний малыш, который, к счастью, не пострадал. На лестничной клетке пожарная охрана нашла еще двух пострадавших, мужчину и девушку, которую спасти не смогли.

3 декабря в результате пожара в центре Москвы из-за отравления угарным газом погибли двое детей 2014 и 2019 годов рождения. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания китайской новогодней гирлянды, пламя от которой перекинулось на штору. 9 декабря в городе Кукморе Республики Татарстан из-за уличных гирлянд загорелся частный дом. В результате трагедии погибла пенсионерка. После пожара от дома практически ничего не осталось. По предварительным данным, короткое замыкание произошло из-за обилия украшений.

Чтобы предотвратить возгорание гирлянд, важно соблюдать меры безопасности: использовать качественные гирлянды, регулярно проверять их состояние, не оставлять их включенными на длительное время, особенно без присмотра, и правильно хранить после использования. Cледует избегать контакта гирлянд с легковоспламеняющимися материалами и следить за состоянием электросети в доме. „Гирлянды могут сломаться в домашних условиях, например, из-за перегрева. Особенно это касается традиционных лампочек, которые могут нагреваться в процессе работы. Если гирлянда слишком долго находится включенной, особенно вблизи легковоспламеняющихся материалов (ткани, бумаги, сухих растений), это может привести к перегреву и возгоранию, – подчеркивает специалист. – Использование гирлянд низкого качества или с поврежденной изоляцией проводов также увеличивает риск короткого замыкания, что может привести к возгоранию. Ну и, конечно, несовершенства электрической системы: подключение гирлянд к неисправной или перегруженной электросети может спровоцировать искрение и, как следствие, возгорание“.

Представитель охранной фирмы G4S Eesti Максим Тууль рассказывает, что по состоянию на 30 октября 2023 года из-за свечей произошло 14 пожаров в жилых помещениях. В прошлом году таких пожаров было 12, в позапрошлом – 15.

„Пожары происходят из-за того, что свечу, например, оставляют без присмотра или ставят рядом с легковоспламеняющимся предметом – например, праздничной елью. Также проблемы возникают при использовании деревянных подсвечников. Особенно осторожными при использовании свечей надо быть, если в доме есть дети или животные, которые не чувствуют опасности и случайно могут опрокинуть свечу. Одежда детей или шерсть питомцев могут легко загореться“, – подчеркивает он.