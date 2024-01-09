Полезные советы
09.01.2024, 15:44

Грязная духовка после праздников – не проблема: 15 минут, и ваша духовка будет как новая

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ФОТО: brizmaker | Shutterstock

После праздников ваша духовка, вероятно, смотрится не лучшим образом. На стенках накопилось много жира, пригара и остатков пищи. Если вы не хотите, чтобы духовка выглядела так больше, вам нужно ее очистить. К счастью, это не так сложно, как может показаться, пишет Telegraf.

Шаг 1: Соберите нужные материалы

Перед началом очистки собраны все необходимые материалы. Вам понадобится:

  • Сода пищевая

  • Уксус

  • Горячая вода

  • Губка или старая зубная щетка

  • Спрей-бутылка

  • Перчатки

Шаг 2: Приготовление чистящего раствора

Смешайте в спрей-бутылке одну часть пищевой соды и две части горячей воды. Добавьте немного уксуса, чтобы образовалась пена.

Шаг 3: Нанесение раствора

Наденьте перчатки, тщательно распыляйте приготовленный раствор внутри духовки, особенно на загрязненные участки. Оставьте раствор на 5-7 минут.

Шаг 4: Скрабование и очистка

С помощью губки или зубной щетки потрите обработанные участки. Сода и уксус помогут растворить жир и загрязнение.

Шаг 5: Промывка и высушивание

После скрабования тщательно промойте внутрь духовки чистой водой. Затем вытрите насухо чистой тканью или бумажными полотенцами.

Итак, ваша духовка готова к следующим кулинарным шедеврам! Этот простой и быстрый метод не только экономит ваше время, но и использует экологически чистые составляющие, безопасные для вашей семьи.

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