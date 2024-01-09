Грязная духовка после праздников – не проблема: 15 минут, и ваша духовка будет как новая(1)
Шаг 1: Соберите нужные материалы
Перед началом очистки собраны все необходимые материалы. Вам понадобится:
Сода пищевая
Уксус
Горячая вода
Губка или старая зубная щетка
Спрей-бутылка
Перчатки
Шаг 2: Приготовление чистящего раствора
Смешайте в спрей-бутылке одну часть пищевой соды и две части горячей воды. Добавьте немного уксуса, чтобы образовалась пена.
Шаг 3: Нанесение раствора
Наденьте перчатки, тщательно распыляйте приготовленный раствор внутри духовки, особенно на загрязненные участки. Оставьте раствор на 5-7 минут.
Шаг 4: Скрабование и очистка
С помощью губки или зубной щетки потрите обработанные участки. Сода и уксус помогут растворить жир и загрязнение.
Шаг 5: Промывка и высушивание
После скрабования тщательно промойте внутрь духовки чистой водой. Затем вытрите насухо чистой тканью или бумажными полотенцами.
Итак, ваша духовка готова к следующим кулинарным шедеврам! Этот простой и быстрый метод не только экономит ваше время, но и использует экологически чистые составляющие, безопасные для вашей семьи.