Грязная духовка после праздников – не проблема: 15 минут, и ваша духовка будет как новая

После праздников ваша духовка, вероятно, смотрится не лучшим образом. На стенках накопилось много жира, пригара и остатков пищи. Если вы не хотите, чтобы духовка выглядела так больше, вам нужно ее очистить. К счастью, это не так сложно, как может показаться, пишет Telegraf.