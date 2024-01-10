Дизайн и интерьер
10.01.2024, 09:52

Внимание! IKEA отзывает опасный товар

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ФОТО: vieninsweden | Shutterstock

IKEA призывает клиентов прекратить использование USB зарядки ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета, номер товара 50461193, и связаться с компанией для получения полного возврата затрат.

IKEA разрабатывает товары, используя строгую программу оценки рисков и тестирования, придерживаясь всем стандартам и правилам на рынках сбыта. Несмотря на это, была получена информация, что USB кабель устройства ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета может быть поврежден, если его закрутить вокруг зарядки или при сгибе после долгого периода использования.

Зарядное устройство ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета

Поврежденный кабель может привести к ожогам и поражениям электрического тока, поэтому IKEA отзывает зарядное устройство ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета.

Зарядное устройство ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета можно определить по серийному номеру ICPSW5-40-1, который расположен на задней стороне зарядки.

Товар можно вернуть в любой магазин IKEA и получить полный возврат стоимости, чек покупки для этого не требуется.

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RusDelfi
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