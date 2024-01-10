Внимание! IKEA отзывает опасный товар(4)
IKEA разрабатывает товары, используя строгую программу оценки рисков и тестирования, придерживаясь всем стандартам и правилам на рынках сбыта. Несмотря на это, была получена информация, что USB кабель устройства ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета может быть поврежден, если его закрутить вокруг зарядки или при сгибе после долгого периода использования.
Поврежденный кабель может привести к ожогам и поражениям электрического тока, поэтому IKEA отзывает зарядное устройство ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета.
Зарядное устройство ÅSKSTORM 40W темно-серого цвета можно определить по серийному номеру ICPSW5-40-1, который расположен на задней стороне зарядки.
Товар можно вернуть в любой магазин IKEA и получить полный возврат стоимости, чек покупки для этого не требуется.