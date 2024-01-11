Больше никакого налета и грязи: как быстро и легко отмыть душевую кабину

Чем отмыть поддон душевой кабины и стенки

Вам потребуется:

полстакана пищевой соды;

полстакана уксуса;

сок лимона;

маленькая миска;

мягкая чистящая губка или ткань;

дополнительная мягкая тряпка для просушки.

Начните процесс, смешав полстакана пищевой соды с уксусом в небольшой емкости. Образовавшаяся смесь будет активно шипеть. Добавьте свежевыжатый лимонный сок в миску — это повысит эффективность средства и придаст ему приятный цитрусовый аромат.

Осторожно распределите получившуюся смесь по поверхности поддона и оставьте на несколько минут, чтобы она эффективно действовала. Затем, используя мягкую неабразивную губку или ткань, проведите чистку, выполняя круговые движения.

Дайте нанесенному раствору постоять еще несколько минут, чтобы закончить свою работу. Затем тщательно смойте остатки теплой водой. Осушите душевой поддон с использованием чистой сухой тряпки. Повторяйте этот трюк раз в неделю, чтобы поддерживать чистоту вашей душевой кабины и наслаждаться свежестью принятия каждого душа.