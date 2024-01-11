До и после: как обустроить маленькую комнату для нескольких детей
„При обустройстве детской комнаты важно учитывать, что у каждого ребенка будет свой уголок для отдыха, творческой деятельности и место для хранения его вещей. Так что тот факт, что дети быстро растут или разница в возрасте, не облегчает обустройство комнаты. Однако главное — в удобных и практичных решениях, которые легко адаптировать по мере роста детей“, — сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.
Детская комната может быть самой яркой комнатой в доме
В первую очередь можно подумать о цвете стен комнаты и о том, сколько туда светит естественного солнечного света. Если комната расположена на северной стороне дома, серые стены могут сделать помещение мрачным. Поэтому рекомендуется покрасить стены комнаты в более теплые и игривые тона. Также, чтобы визуально разделить комнату на зоны и добавить помещению интересный акцент, участок стены рядом со спальной зоной можно покрасить в другой цвет, например, синий.
„Я рекомендую использовать в детской комнате теплые и игривые цвета и не бояться цветов чуть более ярких, чем обычно. Дети активны, энергичны и креативны, и пространство, в котором они находятся, должно отражать это“, — сказал Кастро.
Устойчивые решения, которые прослужат долгие годы
Дизайнер интерьера рекомендует использовать в детской комнате мебель, удобную, практичную и легко адаптируемую по мере роста детей. „Например, раздвижные кровати — это не только экологичные, но и доступные решения, которые прослужат долгие годы. Длина кровати „растет“ вместе с ребенком – ее легко раздвинуть и даже не придется менять матрас. Матрас также раскладывается, и вы можете добавить до 2 дополнительных частей длиной от 130 до 165 или 200 см. Если меняется интерьер комнаты или вы просто хотите обновить внешний вид кровати, вы также можете изменить внешний вид, заменив изголовье“, — предложил дизайнер интерьера.
Модульные решения гардеробной также можно адаптировать к возрасту детей. Высоту полок или вешалок можно со временем регулировать, чтобы найти идеальную высоту для детей, где они смогут легко дотягиваться до вещей. Такие решения для хранения и гардероба универсальны и комбинируются. Например, вы можете выбрать модульную систему хранения, состоящую из открытых легких каркасов, которые можно комбинировать по вашему желанию. Даже разные каркасы гардероба можно комбинировать и строить высоко или низко, под скошенным потолком или закрывать весь край стены. Если места мало и стандартные решения гардеробной с дверцами не помещаются в помещение, можно также выбрать шкаф с выдвижными частями.
Решения для хранения и организации игрушек
У детей обычно много игрушек для творческих занятий, поэтому в детских комнатах необходимы хорошие системы хранения. „Многофункциональная система хранения с внутренними органайзерами идеально подходит для любой детской комнаты, где необходимо хранить и систематизировать всевозможные игрушки, одежду или книги. Комбинированный каркас для хранения имеет несколько пазов, благодаря чему там можно разместить как полки, так и легкие пластиковые ящики на разной высоте по мере необходимости. Дети могут легко вытащить их и положить обратно в любой момент. Низкое место для хранения облегчает детям доступ и организацию своих вещей. Наклейки с рисунками или инструкциями можно разместить на легких пластиковых коробках, чтобы дети могли легко найти нужные им игрушки“, - сказал Кастро.
Приятным дополнением интерьера станет детский столик, который может стать как практичным местом для занятий искусством и поделками, так и полезным решением для хранения вещей, дополнив его ящиками для хранения. Ящики для хранения можно разместить под крышкой, чтобы ребенок мог легко добраться до своих игрушек.
„Перфорированные стены — чрезвычайно практичное дополнение к любой детской комнате. Они не занимают дополнительного места, а просто используют свободное место на стене и могут комбинироваться с различными аксессуарами, чтобы держать необходимые вещи рядом со столом или складывать туда игрушки, вешать рюкзаки, ключи и другие предметы повседневного обихода“, - рассказал дизайнер интерьера IKEA.
Он напоминает, что в небольших помещениях важно использовать высоту стены для экономии места и создания дополнительных мест для хранения вещей за счет присоединения шкафных комбинаций, открытых полок и т. д.