До и после: как обустроить маленькую комнату для нескольких детей

„При обустройстве детской комнаты важно учитывать, что у каждого ребенка будет свой уголок для отдыха, творческой деятельности и место для хранения его вещей. Так что тот факт, что дети быстро растут или разница в возрасте, не облегчает обустройство комнаты. Однако главное — в удобных и практичных решениях, которые легко адаптировать по мере роста детей“, — сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьеров IKEA в Эстонии.

Детская комната может быть самой яркой комнатой в доме

В первую очередь можно подумать о цвете стен комнаты и о том, сколько туда светит естественного солнечного света. Если комната расположена на северной стороне дома, серые стены могут сделать помещение мрачным. Поэтому рекомендуется покрасить стены комнаты в более теплые и игривые тона. Также, чтобы визуально разделить комнату на зоны и добавить помещению интересный акцент, участок стены рядом со спальной зоной можно покрасить в другой цвет, например, синий.

„Я рекомендую использовать в детской комнате теплые и игривые цвета и не бояться цветов чуть более ярких, чем обычно. Дети активны, энергичны и креативны, и пространство, в котором они находятся, должно отражать это“, — сказал Кастро.

Устойчивые решения, которые прослужат долгие годы

Дизайнер интерьера рекомендует использовать в детской комнате мебель, удобную, практичную и легко адаптируемую по мере роста детей. „Например, раздвижные кровати — это не только экологичные, но и доступные решения, которые прослужат долгие годы. Длина кровати „растет“ вместе с ребенком – ее легко раздвинуть и даже не придется менять матрас. Матрас также раскладывается, и вы можете добавить до 2 дополнительных частей длиной от 130 до 165 или 200 см. Если меняется интерьер комнаты или вы просто хотите обновить внешний вид кровати, вы также можете изменить внешний вид, заменив изголовье“, — предложил дизайнер интерьера.