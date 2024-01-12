Полезные советы
12.01.2024, 14:12

Дома будет хорошо пахнуть: как в этом помогут мандарины

 
ФОТО: S_Photo | Shutterstock

Хороший аромат дома – залог уюта. Очень важно, чтобы в доме всегда стоял приятный и свежий запах. Однако как это сделать, если не хочется покупать освежители или если запах их не нравится? Такой „аромадифузор“ можно сделать своими руками, пишет Telegraf со ссылкой на GreenPost.

В этом вам помогут мандарины, а точнее, их шкурки.

Как сделать освежитель воздуха из мандариновых шкурок

Почистите мандарин, тщательно промойте шкурки, нарежьте на маленькие кусочки и просушите. Это можно сделать с помощью салфетки и батареи. Теперь нужно разложить их в бумажные мешочки и разложить по квартире.

Если такой метод вам не подходит, можно просто положить мандариновые кожуры на батареи. Тепло „поднимет“ запах мандаринов и станет интенсивнее и пропитает ароматом всю квартиру.

Чтобы всегда иметь такой освежитель под рукой, мандариновые шкурки можно порезать и заморозить. Также хороший способ хранения – стеклянная банка. Кожи предварительно нужно нарезать и просушить.

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