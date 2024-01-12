Стало известно, почему все домашние холодильники вертикальной формы

Экономия места. Одним из ключевых факторов, определяющих вертикальную форму холодильника, является экономия места. Вертикальные модели идеально подходят для небольших квартир, где каждый квадратный метр ценен.

Эстетика и дизайн. Вертикальные холодильники легко интегрируются в дизайн кухни, придавая ей гармоничность. Эстетика играет важную роль, и высокие, узкие модели лучше соответствуют дизайну современных кухонь.

Эргономика. Вертикальные холодильники обеспечивают удобный доступ к продуктам. Открыв дверцу, можно легко видеть все содержимое, не наклоняясь или не поворачиваясь.

Организация внутреннего пространства. Вертикальные модели позволяют более эффективно организовать внутреннее пространство с различными полками и отсеками, что упрощает хранение разнообразных продуктов.

Автоматическое размораживание. Функция автоматического размораживания, присутствующая в большинстве вертикальных холодильников, облегчает планирование приготовления блюд и сохранение продуктов, особенно чувствительных к замораживанию.

Однако существуют и горизонтальные модели, которые встраиваются в нижний фронт шкафов. Они находят применение в случаях, когда много готовить не нужно. Также горизонтальные морозильники используются как дополнение к стандартным вертикальным моделям, например, для замораживания ягод или грибов на зиму.