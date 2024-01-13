Полезные советы
13.01.2024, 15:59

Качественно и дешево: как избавиться от шерсти и волос на одежде во время стирки

 
ФОТО: 135pixels | Shutterstock

Каждый, у кого есть домашний любимец, сталкивался с проблемой шерсти на одежде, особенно на черной. Рассказываем, что поможет собрать шерсть из одежды при стирке. Для этого вам не нужно тратить много времени и денег. Всё можно сделать в стиральной машинке, пишет Telegraf со ссылкой на Апостроф.

Как избавиться от шерсти на одежде при стирке

Для этого вам нужно только приобрести обычные влажные салфетки. Важно выбирать салфетки из плотных материалов. То есть они должны быть качественными – чтобы не порвались в стиралке. Не стоит покупать те, у которых есть резкий запах. Идеально подойдут обычные антибактериальные.

Теперь берем 3-4 салфетки и забрасываем их в стиралку вместе с вещами. Дело в том, что во время стирки салфетки хаотично размещаются внутри барабана. Они обладают способностью впитывать в себя все лишнее: шерсть, волосы, ворсинки. Результат – чистые вещи после стирки без лишнего мусора.

Это простой, но очень действенный способ. С ним вы забудете о шерсти на одежде или постельном белье.

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