Качественно и дешево: как избавиться от шерсти и волос на одежде во время стирки

Как избавиться от шерсти на одежде при стирке

Для этого вам нужно только приобрести обычные влажные салфетки. Важно выбирать салфетки из плотных материалов. То есть они должны быть качественными – чтобы не порвались в стиралке. Не стоит покупать те, у которых есть резкий запах. Идеально подойдут обычные антибактериальные.

Теперь берем 3-4 салфетки и забрасываем их в стиралку вместе с вещами. Дело в том, что во время стирки салфетки хаотично размещаются внутри барабана. Они обладают способностью впитывать в себя все лишнее: шерсть, волосы, ворсинки. Результат – чистые вещи после стирки без лишнего мусора.

Это простой, но очень действенный способ. С ним вы забудете о шерсти на одежде или постельном белье.