Сантехник вынесет трубам смертельный приговор: больше не сливайте это в раковину(1)
Каждый рано или поздно сталкивается с засором в раковине. Безусловно, существует много разнообразных способов борьбе с проблемой. Самым популярным решением является все же слив в раковину кипятка, пишет Telegraf.
Оказывается, сантехники не рекомендуют бороться таким образом с засором. Вместе с „Важно знать“ расскажем, почему и поделимся одним необычным способом решения проблемы.
Почему нельзя сливать горячую воду в раковину
Все дело в том, что чаще всего трубы наших домов пластиковые. Этот материал довольно плохо себя чувствует при столкновении с жидкостями экстремальных температур.
Безусловно, определенный запас устойчивости у пластиковых труб существует. Например, время от времени кипяток в раковину сливать допустимо. Главное — не увлекаться: если делать это не чаще раза в месяц, с трубами ничего не случится.
В противном случае пластиковая труба будет деформироваться. Самое плохое в этой ситуации то, что ремонту она не подлежит.
В каких случаях кипяток не навредит трубам
Горячую воду можно сливать в том случае, если открыть кран с холодной водой перед сливом кипятка в раковину. В этом случае воду нужно сливать постепенно, стараясь, чтобы в результате в трубах оказалась жидкость комнатной температуры. Если все сделать правильно, вреда трубам не будет.