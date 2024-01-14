Сантехник вынесет трубам смертельный приговор: больше не сливайте это в раковину

Оказывается, сантехники не рекомендуют бороться таким образом с засором. Вместе с „Важно знать “ расскажем, почему и поделимся одним необычным способом решения проблемы.

Почему нельзя сливать горячую воду в раковину

Все дело в том, что чаще всего трубы наших домов пластиковые. Этот материал довольно плохо себя чувствует при столкновении с жидкостями экстремальных температур.

Безусловно, определенный запас устойчивости у пластиковых труб существует. Например, время от времени кипяток в раковину сливать допустимо. Главное — не увлекаться: если делать это не чаще раза в месяц, с трубами ничего не случится.

В противном случае пластиковая труба будет деформироваться. Самое плохое в этой ситуации то, что ремонту она не подлежит.

В каких случаях кипяток не навредит трубам

Горячую воду можно сливать в том случае, если открыть кран с холодной водой перед сливом кипятка в раковину. В этом случае воду нужно сливать постепенно, стараясь, чтобы в результате в трубах оказалась жидкость комнатной температуры. Если все сделать правильно, вреда трубам не будет.