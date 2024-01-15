Полезные советы
15.01.2024, 13:41

Почему плохой запах из стиральной машины и как его убрать: проверенный лайфхак

 
ФОТО: New Africa | Shutterstock

Иногда в стиральной машине появляется неприятный затхлый запах, напоминающий о тухлых яйцах. В барабане он может возникнуть из-за накопления бактерий и грибков, особенно при частой стирке при низких температурах, пишет Telegraf со ссылкой на Express.

В сочетании с влажной средой внутри машины они создают идеальные условия для размножения плесени. Чтобы сохранить работоспособность прибора в оптимальном состоянии, рекомендуется проводить периодические „пустые стирки“.

Что делать, если после стирки вещи плохо пахнут — совет

Простой лайфхак с использованием одного подручного продукта поможет избавиться от неприятного запаха в барабане. Его применение может помочь с этой проблемой, отмечают эксперты.

Как использовать соду, чтобы убрать запах из стиральной машины:

  • засыпьте половину стакана пищевой соды прямо в барабан;

  • запустите горячий цикл.

Чтобы избавиться от запаха сырости в стиральной машине, повторяйте этот эффективный трюк ориентировочно раз в месяц. Таким образом вы сохраните чистоту в барабане.

Также этот простой способ поможет поддерживать свежесть внутри прибора. Это важно как для работоспособности бытовой техники, так и для сохранения приятного аромата вашей одежды после стирки.

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