Почему плохой запах из стиральной машины и как его убрать: проверенный лайфхак
В сочетании с влажной средой внутри машины они создают идеальные условия для размножения плесени. Чтобы сохранить работоспособность прибора в оптимальном состоянии, рекомендуется проводить периодические „пустые стирки“.
Что делать, если после стирки вещи плохо пахнут — совет
Простой лайфхак с использованием одного подручного продукта поможет избавиться от неприятного запаха в барабане. Его применение может помочь с этой проблемой, отмечают эксперты.
Как использовать соду, чтобы убрать запах из стиральной машины:
засыпьте половину стакана пищевой соды прямо в барабан;
запустите горячий цикл.
Чтобы избавиться от запаха сырости в стиральной машине, повторяйте этот эффективный трюк ориентировочно раз в месяц. Таким образом вы сохраните чистоту в барабане.
Также этот простой способ поможет поддерживать свежесть внутри прибора. Это важно как для работоспособности бытовой техники, так и для сохранения приятного аромата вашей одежды после стирки.