Почему плохой запах из стиральной машины и как его убрать: проверенный лайфхак

В сочетании с влажной средой внутри машины они создают идеальные условия для размножения плесени. Чтобы сохранить работоспособность прибора в оптимальном состоянии, рекомендуется проводить периодические „пустые стирки“.

Что делать, если после стирки вещи плохо пахнут — совет

Простой лайфхак с использованием одного подручного продукта поможет избавиться от неприятного запаха в барабане. Его применение может помочь с этой проблемой, отмечают эксперты.

Как использовать соду, чтобы убрать запах из стиральной машины:

засыпьте половину стакана пищевой соды прямо в барабан;

запустите горячий цикл.

Чтобы избавиться от запаха сырости в стиральной машине, повторяйте этот эффективный трюк ориентировочно раз в месяц. Таким образом вы сохраните чистоту в барабане.

Также этот простой способ поможет поддерживать свежесть внутри прибора. Это важно как для работоспособности бытовой техники, так и для сохранения приятного аромата вашей одежды после стирки.