Два симптома могут указывать на наличие в доме огромного количества пылевых клещей

Пылевые клещи не оставляют следов укусов, но продукты их жизнедеятельности могут привести к сухому кашлю и зуду в глазах.

Если вы заметили, что неконтролируемо чешетесь, несмотря на отсутствие следов укусов, скорее всего, вы делите кровать с ордой пылевых клещей. Хотя вы не сможете увидеть этих животных без использования микроскопа, на их присутствие могут указывать сухой кашель по утрам и зуд в глазах.