Чтобы в коридоре не было грязи: чем удобно застелить полки для обуви
Для застилки полок для обуви, чтобы предотвратить вылив грязи и воды, можно использовать различные материалы, которые легко чистятся и влагостойкие.
Что можно выбрать для предотвращения выливки воды из полки
Коврики. Используйте влагостойкие коврики для пола. Они могут быть из резины, силикона или других водонепроницаемых материалов. Эти коврики легко моются и обеспечивают защиту от влаги и грязи;
Лотки для обуви. Эти пластиковые или металлические лотки имеют бортики, предотвращающие утечку воды и грязи на пол;
Водостойкие подставки. Подставки из водостойких материалов, таких как пластик или резина, могут быть удобны для размещения обуви. Они легко моются и надежно защищают поверхность полок;
Полиэтиленовая пленка. Положите на полку полиэтиленовую пленку или лист, отталкивающий воду;
Пенопластовые коврики, покрытые водонепроницаемым материалом;
Пластиковые лотки для моющих средств. Используйте лотки для моющих средств или контейнеры из пластика;
Тканевые материалы с водоотталкивающим покрытием. Если вы ищете мягкие материалы, выберите водоотталкивающие ткани, такие как полиэстер или нейлон.