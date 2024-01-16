Полезные советы
16.01.2024, 18:07

Чтобы в коридоре не было грязи: чем удобно застелить полки для обуви

 
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

После прогулки на улице зимой большинство людей сталкиваются с проблемой, когда после определенного времени из-под обуви остается песок и вода. И если в первом варианте грязь можно убрать быстро, то в другом — все может литься по коридору, пишет Telegraf.

Для застилки полок для обуви, чтобы предотвратить вылив грязи и воды, можно использовать различные материалы, которые легко чистятся и влагостойкие.

Что можно выбрать для предотвращения выливки воды из полки

  • Коврики. Используйте влагостойкие коврики для пола. Они могут быть из резины, силикона или других водонепроницаемых материалов. Эти коврики легко моются и обеспечивают защиту от влаги и грязи;

  • Лотки для обуви. Эти пластиковые или металлические лотки имеют бортики, предотвращающие утечку воды и грязи на пол;

  • Водостойкие подставки. Подставки из водостойких материалов, таких как пластик или резина, могут быть удобны для размещения обуви. Они легко моются и надежно защищают поверхность полок;

  • Полиэтиленовая пленка. Положите на полку полиэтиленовую пленку или лист, отталкивающий воду;

  • Пенопластовые коврики, покрытые водонепроницаемым материалом;

  • Пластиковые лотки для моющих средств. Используйте лотки для моющих средств или контейнеры из пластика;

  • Тканевые материалы с водоотталкивающим покрытием. Если вы ищете мягкие материалы, выберите водоотталкивающие ткани, такие как полиэстер или нейлон.

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