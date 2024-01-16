Как защитить свое домашнее имущество и предотвратить излишние расходы в холодный период

Если трубы замерзают и их не утеплить, то в качестве краткосрочной меры можно оставить кран немного открытым, чтобы было движение воды, – тогда трубы будут промерзать медленнее.

В дачных домах и постройках, которые зимой не используются, следует снять водомер, перекрыть главный кран и спустить воду из труб (в т. ч. из бойлера, туалетного бачка, стока раковины и туалета и других водопроводных узлов).

Если водопроводный узел находится в подвале, двери и окна подвала должны хорошо закрываться и при необходимости быть утеплены. Если нужно, добавьте теплоизоляции, поскольку больше всего холодного воздуха обычно проникает через окна и двери.

Следите за тем, чтобы трубы и водомер не слишком замерзали, – в помещении, в котором находится водопроводный узел, должно быть как минимум +2 °C. Это значит, что помещение следует утеплить.

Для предотвращения денежных потерь, связанных для собственника недвижимости с заменой водомера, и во избежание замерзания водопроводной системы и прорыва труб, нужно следовать рекомендациям Эстонского союза предприятий водоснабжения и Tallinna Vesi.

По словам Соовик, предыдущая волна холода показала, что в домах, в которых водопроводный узел находится в очень холодном помещении, перестали работать водомеры. Но самый опасный период – это конец холодов, когда на смену минусовым температурам приходит плюс. „Именно тогда водопроводные трубы могут разрушаться от холода“, – сказала она.

Как отметила директор Tallinna Vesi по качеству воды Кристийна Соовик , резкое изменение наружной температуры создает риски как в начале, так и в конце холодного периода. „Слишком низкая температуры плохо влияет на большинство бытовых электронных приборов. Так же, как автомобили не хотят заводиться на морозе, а телефонные аккумуляторы быстро разряжаются, и домашнее имущество любит, когда дома тепло, и об этом нужно позаботиться“.

На выходных снова похолодало, и, как обещают синоптики, минусовые температуры сохранятся всю следующую неделю.

Что делать, если трубы уже замерзли

Определите место, в котором холод добрался до труб. Если промерзание не масштабное, начните медленно отогревать трубы подручными средствами, например воздушным обогревателем. При этом нужно быть очень осторожным, поскольку лед на определенном этапе нагревания все-таки расширяется и трубы может разорвать. Если трубы замерзли на большом участке, обратитесь за помощью к специалистам.

Каковы риски в конце холодного периода, когда снова становится тепло?

Водяной конденсат на трубах, испаряясь при повышении температуры, способствует охлаждению внутренней поверхности труб и воды в них. То же самое происходит с поверхностью земли при оттепели, и тогда риск промерзания сохраняется. В оттепель на поверхности земли образуется слой растаявшего снега, что может привести к еще более глубокому промерзанию. „Это значит, что если, допустим, при сильном морозе земля промерзает примерно на 1,10 м, то после оттепели она будет промерзать уже на 10 см глубже – до 1,20 м“, – пояснила Кристийна Соовик

„Волны холода доставляют людям немало проблем – может быть холодно в комнате, может не заводиться машина, и приходится тщательно продумывать, как сделать так, чтобы дети ходили в школу и детский сад и не простужались. Поэтому понятно, что люди не сразу вспоминают о водопроводных трубах и водомерах, а прорыв трубы и замена водомера – это лишние расходы, которых можно избежать. Как и любая техника, водопроводный узел, чтобы он хорошо работал, должен находиться при плюсовой температуре, и дешевле всего об этом позаботиться еще до того, как что-то случилось“, – добавила Соовик.