Станут непригодными к использованию: вещи, которые нельзя стирать с кондиционером

Одной из распространенных ошибок при стирке является использование кондиционера для всех видов тканей. Многие люди считают, что кондиционер делает одежду мягкой и приятной на ощупь. Однако это не всегда так.

Вот несколько вещей, которые нельзя стирать с кондиционером:

Махровые полотенца. Кондиционер закупоривает поры полотенец, что делает их менее гигроскопичными. В результате полотенца будут плохо впитывать влагу и быстро сохнуть.

Шерсть. Кондиционер может повредить структуру шерстяной шерсти, что приведет к ее сваливанию. В результате одежда из шерсти будет выглядеть неряшливой и быстро испортится.

Шелк. Кондиционер может повредить структуру шелковой ткани, что приведет к ее растяжению. В результате одежда из шелка будет выглядеть поношенной и некрасивой.

Спортивная одежда. Кондиционер может укупорить отверстия в ткани, что приведет к ухудшению вентиляции. В результате спортивная одежда будет плохо пропускать воздух и снизится его эффективность.

Вещи из микрофибры. Кондиционер может повредить структуру микрофибры, что приведет к ее потере поглощающих свойств. В результате вещи из микрофибры будут плохо очищать поверхности.

Если вы не уверены, можно стирать определенную вещь с кондиционером, то лучше всего прочесть этикетку на одежде. На этикетке обычно указывается, можно ли использовать кондиционер при стирке.

Чтобы продлить срок службы одежды, стирайте ее без кондиционера. Это поможет оградить ткань от повреждений и выцветания.

Вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам правильно стирать одежду: