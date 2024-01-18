Просто налейте пиво в сковороду - и избавьтесь от надоевшей проблемы

Делимся простейшим методом, благодаря которому многолетний нагар и жир отпадет со сковороды сам собой. Поможет в этом именно пиво.

Как избавиться от нагара и жира с помощью пива

Безусловно, холодным и пенным пивом любят полакомиться многие. Но оставьте немного напитка для очистки сковороды — и вы сделаете это легко и просто.

Вам просто необходимо замочить сковороду в пиве на 20 минут на 20, при большом количестве нагара — на более долгий срок. Здесь неважно, хотите ли вы очистить кухонную утварь внутри или снаружи — пиво удалит нагар везде.

Через указанное время почистите сковороду как обычно и нагар отпадет сам собой. Все дело в том, что пиво содержит натуральные кислоты. Именно они и размягчают нагар и старый жир, что и позволяет легко очистить сковороду или кастрюлю. И марка пива или сорт не имеют значение.

Кстати, эта „пивная“ хитрость работает даже с кастрюлями. Проделайте с ними то же самое — и посуда будет как новенькая.