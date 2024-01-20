Сделайте „ловушку“ для конденсата: просто поставьте на подоконник одну вещь

Для предотвращения конденсата на окнах вы можете установить на подоконник самодельную „ловушку“ для излишней влаги.

Чем и как убрать конденсат на окнах

Проблема конденсата особенно актуальна в помещениях с недостаточной вентиляцией. Вместо того, чтобы покупать осушитель воздуха, вы можете создать самодельное средство из простых продуктов. Одним из таких эффективных методов является использование на подоконнике емкости с солью.

Чтобы избежать конденсации, просто наполняйте около половины емкости солью. Этот простой трюк может заменить магазинные осушители воздуха. Важно периодически менять соль, так как она будет постепенно становится влажной. Результат вас приятно удивит, поскольку соль обладает абсорбирующими свойствами, способными впитывать влагу и предотвращать образование конденсата, что позволит держать стекла в сухости.